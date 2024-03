Big Foot Mama sezono začenja z novo pesmijo in dvema koncertoma

Ena najbolj znanih slovenskih glasbenih skupin začenja novo koncertno sezono, ki jo bodo začeli 22. in 23. marca. Big Foot Mama bo, preden bodo fantje stopili na odre, oboževalce razveselili še z novo pesmijo, ki bo dobila tudi video podobo. Razkrili so nam, da bo skladba nosila ime Obseden z njo, pripoveduje pa zgodbo o obsedenosti z relikvijo.

"Po kar nekajmesečni pavzici oziroma po dobri treh mesecih, smo končno začeli z našimi aktivnimi vajami, ker pričakujemo eno veliko stvar, saj bomo imeli 22. in 23. imeli dva koncerta. Se že veselimo," je napovedal Grega Skočir, sicer pevec skupine.

Kot so napovedali, se jim bodo na odru pridružili tudi 'trije normalni' oziroma trije za zdaj skriti gosti. "So bolj normalni od nas ali pa smo mi bolj nenormalni od njih, kakorkoli," ostaja skrivnosten Skočir. "Gostje ostajajo skrivnost, a mislim, da je bil namig že zelo jasen in nekaterim je že jasno, ampak večini še ne. Bistvo pa je mogoče to, zakaj pravzaprav delamo dva koncerta, in sicer zato, ker imamo nov singel in ker bomo predstavili nov videospot, ki ju bomo premierno predstavili 22. in 23. marca," pa dodaja Daniel Gregorčič.