Big Foot Mama: Suvereni odmerek izštekane akustike

Zasedba Big Foot Mama je obelodanila nov album Akustika. Turnejo z akustičnimi koncerti so zastavili do konca poletja, a ker ukrepi še niso do konca sproščeni, bodo to nastopi za sedeče občinstvo, kjer bo omogočena primerna distanca.

icon-expand Akustično Big Foot Mamo boste kmalu lahko ujeli na slovenskih odrih, fantom pa se je pridružil tudi Blaž Sotošek na tolkalih. FOTO: Miro Majcen

Člani zasedbe Big Foot Mama so napol v šali priznali, da so se na vsa snubljenja Jureta Longyke, da bi akustično zaigrali v njegovi oddaji Izštekani, izgovarjali, da se bo to zgodilo na "stara leta". Ki pa so s koronsko karanteno prišla prej, kot so mislili, saj zapriseženim rockerjem ni bilo dano, da bi praznovali 30-letnico v Stožicah, so pa zato začeli vaditi in se decembra lani "izštekali" in tako izpolnili željo Juretu in tudi sebi.

icon-expand Alen Steržaj: "Akustično si ne smeš privoščiti nobenih fušev, saj ni nobenih distorzij, ki bi kaj zamazale, tudi peti je treba bolj pazljivo. A je lažje, ker sedimo." FOTO: Miro Majcen

"Izštekana verzija rokenrola je večinoma bolj ranljiva, odprta, narejena z manj močnimi sredstvi. Zadeva ne more biti tako ostra in udarna, hkrati pa zadaj skriva ogromno. Tako se pokaže, kaj nek bend konstituira, kaj je za njihovo trdo rokovsko fasado. Izštekani so odvod osnovne funkcije, za kar vsak bend potrebuje precej poguma. Da štima uvod, mora štimati tudi osnovna fukcija. Vzdušje na vajah in v oddaji je bilo izjemno toplo, prijateljsko. To se sliši tudi na albumu," o celotnem konceptu meni oče Izštekanih Jure Longyka.

Pred nami je torej plošča Akustika, na kateri je trinajst pesmi, in sicer Mala nimfomanka, Črn tulipan, Slab spomin, Vrn se k men, Rola se, Sanja se ti ne, Nekaj je na njej, Normalen, Garbage, Led s severa, Užitek na replay, Nisem več s tabo in Pot do sonca. "Po izkušnji pri Juretu, smo mislili, da bomo morali popravljati, a se nam je vse lepo sestavilo, da na plošči zveni kot je treba. Seveda pa sem se potrudil, saj se pri tovrstnih štosih vse še bolj sliši, sploh napake. Z izdelkom smo zadovoljni," nam je pred kratkim nastopom zaupal pevec Grega Skočir.

icon-expand Zoran Čalić: "Včasih ti zapaše akustična kitara ob morju. Neverjetno veliko je posnete dobre akustične glasbe in vedno kaj izvlečem iz omare, kar me zmotivira, saj je to format, ki mi osebno precej ustreza, da se lahko primerno izrazim. Rokenrol bend pa tudi v tej različici lahko deluje suvereno." FOTO: Miro Majcen

Kako zvenijo hiti Mala nimfomanka, Še sanja se ti ne, Normalen, smo na vrtu Gale Hale na Metelkovi lahko poskusno slišali v živo, na predstavitvi plošče. Sicer pa bodo obiskovalci koncertov lahko uživali tudi v kakšni pesem, ki so jo akustično priredili, a je na plošči ni, kot je npr. Matr je mrz, Nov dan, Ona je samo za mene. "V vsaki slabi stvari je tudi nekaj dobrega in nas je korona prisilila oz. nam je omogočila, da nas je naš načrt z akustiko, ki smo ga odlašali v prihodnost, dohitel in se je vse poklopilo, kot je treba," nam je povedal basist Alen Stežaj. "Album je kot dnevnik korone, kar smo počeli v tem času, kako smo ga izkoristili in dejansko iz tega izvlekli nekaj dobrega," pa je dodal kitarist Zoran Čalić.

icon-expand "Namesto da bi sedeli križem rok in se smilili samim sebi, smo čas izkoristili prav za pripravo Izštekanih. Veseli smo, da se je usoda tako obrnila. 30-letnica v Areni Stožice pa bo seveda počakala." FOTO: Miro Majcen

Big Foot Mama so tako že decembra pokazali, da lahko med koncertom tudi sedijo, njihova glasba pa lahko zaživi tudi na drugačen, doslej neslišan način. "Gre za drugačen koncept, sedimo z akustičnimi kitarami, igramo bolj lahkotno, malce počasneje, morda manj energično, je pa zato več glasbe," meni Strežaj, Čalić pa dodaja, da "se je treba kar potruditi, da izvabiš pravi zvok, za kar smo potrebovali nekaj časa, da smo se navadili na vse skupaj, a smo pristopili z navdušenjem in bend zveni bolje iz pesmi v pesem. S koncerti bomo ploščo še dodatno 'updejtali', kar bo občinstvo lahko slišalo na nastopih."

Za povrhu bo to njihov prvi album, ki ko jeseni izšel tudi na vinilni plošči, kar se za bend, ki ima za seboj več kot trideset let kariere, tudi spodobi. Ali jim bo uspelo še letos pod streho spraviti veliki koncert ob 30-letnici v Areni Stožice, zaenkrat še ni jasno, če jim ukrepi ne bodo šli na roko, se zna zadeva prestaviti na naslednjo pomlad. Seveda držimo pesti, da bo to čimprej, do tedaj pa boste Big Foot Mamo zagotovo lahko ujeli na katerem od slovenskih odrov, ko bodo predstavljali album Akustika. Ta je vreden vse pozornosti in posluha, sploh v času, ko smo vsi željni koncertov in živih nastopov domačih glasbenikov.