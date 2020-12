Rock skupina Big Foot Mama bi morala letos z velikim koncertom v Stožicah obeležiti 30 letnico, a je vse padlo v vodo. So pa zato imeli čas, da so se končno lotili nečesa novega. Tako so bili v radijski oddaji Izštekani prvič v celovečerni akustični različici. A za to vrnitev so jih morali kar dolgo nagovarjati.

