Big Foot Mama v Kranju navdušila tako otroke kot tudi odrasle

Praznični Kranj je v petek zvečer zabavala priljubljena skupina Big Foot Mama. "Koncert je primeren za družinski večer, veliko je otrok," so bili veseli obiskovalci, otroci pa so priznali, da so glasbeniki na odru tako glasno peli, da je kar razbijalo. Koncert je tako navdušil tako mlado kot staro, številni pa so veliki oboževalci skupine že nekaj let. "Že dolgo jih poslušam, če bi jih ocenila od 1 do 10, bi jim dala oceno 11," je bila iskrena ena od obiskovalk.