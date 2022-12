Big Footi z dvojnim albumom 30 iz Stožic

Kako primerneje obeležiti 30-letnico kot v ljubljanskih Stožicah? Tako je razmišljala tudi zasedba Big Foot Mama, ki je z idejo prišla že leta 2020, a potem koncert dvakrat prestavila, nazadnje na letošnji 20. maj, ko so svojih 30 + 2 leti zmagoslavno kronali v razprodanih Stožicah.

Da so Big Foot Mama svoj največji, najbolj razkošen, najbolj zahteven in veličasten trenutek v karieri spodobno in dostojno zabeležili, priča nova, dvojna kompaktna izdaja 30, ki je ličen zvočni dokument o "tistem dnevu v tednu", ko so 20. maja letos osvojili do konca razprodane Stožice.

icon-expand Big Foot Mama so predstavili dvojno kompaktno izdajo 30, ki je koncertni dokument, s katerim so obeležili 30-letnico v Stožicah. FOTO: Miro Majcen

Rokenrol Big Footovcev je neposreden in ne sklepa kompromisov, na kar nakazujeta že prvi pesmi Sam prjatla in Mala nimfomanka, hkrati pa lahko slišimo okoli dvanajst tisoč spremljevalnih vokalov navdušenega občinstva, zbranega v avditoriju Stožic. Peščica njih se bo zagotovo našla tudi na dveh fotografijah, ki sta za podlago v ličnem dvojnem "digipacku". "Dober večer, Stožice, sej veste, nekej je na vsem skupej dons tukeeeeeej!" na začetku pesmi Nekaj je na njej zavpije Grega Skočir in tisti, ki s(m)o bili takrat tam, vemo, o čem govori. Zvok kitar Danijela in Zokija, Alenov bas, Jožetovo bobnanje in Skočirjev vokal so na koncertni plošči taki, kot jih vsi dobro poznamo, in nam odzvanjajo v ušesih in spominu.

icon-expand Album 30 ponuja vrhunski koncertni dokument ene najbolj trdoživih zasedb na domači rock sceni. FOTO: Damjan Končar

Posebni gostje so bili samo še dodatni plus. StrojMachine so poskrbeli za ritmično-apokaliptično ekstazo, kot so pokazali že precejkrat v preteklosti, Siddhartin Tomaž O. Rous je s klaviaturami obogatil nežnejše trenutke nastopa, pike na i pa so pridali še tolkalec Blaž Sotošek in spremljevalna vokalista Sandra Feketija ter Žiga Jan Krese. In seveda, dvojni plošček ponuja vse tisto, kar od jubilejnega koncerta lahko pričakujemo, od pesmi Nova pravila, prek Lovra, Garbage, Male nimfomanke, Sanja se ti ne in Led s severa pa do Črnega tulipana, Rola se in Nisem več s tabo. In še marsikaj za povrhu.

icon-expand 20. maja letos se je v Stožicah za 30+2 leti zbralo okoli dvanajst tisoč duš, ki so se naužile prvinskega rokenrola Big Foot Mame. FOTO: Luka Kotnik