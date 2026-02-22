Bijelo Dugme v Stožicah poskrbeli za večer (jugo)nostalgije

Legendarna skupina z območja nekdanje Jugoslavije je točno ob 20.30, potem ko je občinstvo dodobra napolnilo dvorano, koncert začela s skladbo Padaju zvijezde, pred tem pa s projekcijo starih fotografij, med katero so se člani zasedbe povzpeli na oder, z legendarnim Vučkom spomnila tudi na leto 1984, ko je skladba izšla in ki je bilo obenem leto težko pričakovanih olimpijskih iger v Sarajevu.

Bjelo Dugme so Stožice spravili na noge. FOTO: POP TV

V dveh urah in pol brez premora so glasbeniki ob velikem zaslonu in ne pretiranih spremljevalnih rekvizitih, kot so svetlobni in dimni efekti, povrnili občinstvo v čase dobrega, zlatega rock and rola. Z več kot 30 pesmimi so spomnili na svoj edinstveni melodični rock, obogaten z glasbeno tradicijo svojega območja, ki je bila z intenzivnimi kitarskimi izpovedmi in izrazitimi klaviaturami povsem v koraku s svetovnimi trendi danes - 50 let kasneje - že klasičnega rocka. Izvajani repertoar, v katerem so prepletli znane in manj znane skladbe, sta si oba glavna pevca skupine razdelila - manjkal je tretji njihov vokalist Željko Bebek - , ki sta predvsem starejšo generacijo poslušalcev vrnila med spomine na mladost, služenje vojaškega roka, prve ljubezni in podobno.

Bjelo Dugme v Stožicah. FOTO: POP TV