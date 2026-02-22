Naslovnica
Glasba

Bijelo Dugme v Stožicah poskrbeli za večer (jugo)nostalgije

Ljubljana, 22. 02. 2026 16.44

Avtor:
Anastasija Jović Tjaša Železen STA
BJELO DUGME, Stožice 2026

Legendarna skupina Bijelo Dugme je sinoči v ljubljanskih Stožicah poskrbela za večer jugo nostalgije. V okviru turneje Doživjeti stotu, poimenovano po eni od njihovih pesmi in plošč, so občinstvo vseh generacij razplesali in tudi ganili do solz.

Legendarna skupina z območja nekdanje Jugoslavije je točno ob 20.30, potem ko je občinstvo dodobra napolnilo dvorano, koncert začela s skladbo Padaju zvijezde, pred tem pa s projekcijo starih fotografij, med katero so se člani zasedbe povzpeli na oder, z legendarnim Vučkom spomnila tudi na leto 1984, ko je skladba izšla in ki je bilo obenem leto težko pričakovanih olimpijskih iger v Sarajevu.

Bjelo Dugme so Stožice spravili na noge.
Bjelo Dugme so Stožice spravili na noge.
FOTO: POP TV

V dveh urah in pol brez premora so glasbeniki ob velikem zaslonu in ne pretiranih spremljevalnih rekvizitih, kot so svetlobni in dimni efekti, povrnili občinstvo v čase dobrega, zlatega rock and rola. Z več kot 30 pesmimi so spomnili na svoj edinstveni melodični rock, obogaten z glasbeno tradicijo svojega območja, ki je bila z intenzivnimi kitarskimi izpovedmi in izrazitimi klaviaturami povsem v koraku s svetovnimi trendi danes - 50 let kasneje - že klasičnega rocka.

Izvajani repertoar, v katerem so prepletli znane in manj znane skladbe, sta si oba glavna pevca skupine razdelila - manjkal je tretji njihov vokalist Željko Bebek - , ki sta predvsem starejšo generacijo poslušalcev vrnila med spomine na mladost, služenje vojaškega roka, prve ljubezni in podobno.

Bjelo Dugme v Stožicah.
Bjelo Dugme v Stožicah.
FOTO: POP TV

Medtem ko je prvi del minil pretežno v umirjenih tonih, čeprav ni manjkala tudi kakšna udarnejša, kot sta Svi marš na ples in Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac, so v drugem delu občinstvo pripravili k poplesavanju in prepevanju, najprej z "mojo Jugoslavijo" in nato z Napile se ulice, Ne spavaj mala moja muzika dok svira in Ćiribiribela.

V obsežnem dodatku sta pevca združila moči, skupina pa je, obogatena s pihalno, trobilno in godalno sekcijo ter dodatnimi glasovi, koncert pripeljala do vrhunca s pravim balkanskim slavjem ob skladbi Đurđevdan. Poslovila se je ob akustičnih izvedbah Ružice in Ima neka tajna veza ter glede na večinske odzive po koncertu upravičila tako svoj sloves kot tudi pričakovanja obiskovalcev. Kitarist Goran Bregović si je zaželel, da si bodo "to noč starih pesmi zapomnili".

Bijelo Dugme so v Ljubljani nastopili v okviru poslovilne turneje Doživjeti stotu, ki so jo posvetili svoji 50-letnici delovanja, začeli pa so jo na svojem prvem koncertnem odru - v Sarajevu leta 2024.







