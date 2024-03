Bilbi predstavila pesem Starši: Nimajo vsi privilegija postati starš

Bilbi poznamo po pesmih, katerih besedila govorijo o življenjskih preizkušnjah. Takšna je tudi zadnja, kjer se je glasbenica dotaknila prav posebne teme, za katero pravi, da ni dana vsakemu, starševstvo. Kot je še povedala ob izdaji pesmi, je to sicer vloga, ki je zapisana v človeških genih in ni lahka, a je vedno polna ljubezni.

Maja Pihler Stermecki, ki jo poznamo pod umetniškim imenom Bilbi, se je pred meseci po krajšem premoru ponovno vrnila na glasbeno sceno. Še vedno ostaja zvesta sebi, trenutno pa tako v svet pošilja svojo novo pesem, ki nosi naslov Starši. "Inspiracija za naslov in besedilo skladbe je prišla iz razmišljanja o tem, da nimajo vsi tega privilegija izkusiti klasično starševstvo. Toda ne glede na okoliščine je ta vloga zapisana v naših genih in se z njo soočamo praktično celo življenje. Ta vloga niti približno ni lahka, a je zmeraj polna ljubezni, predanosti in požrtvovalnosti," je zaupala o ideji pesmi.

Bilbi predstavlja novo pesem z naslovom Starši. FOTO: DOMEN MLAKAR Tender Beast Produktion

Kljub temu da je naslov skladbe izjemno zgovoren, pesem pa ima ponovno življenjsko besedilo, kot smo pri Bilbi že vajeni, to ni samo skladba o različnih oblikah starševstva. "To je predvsem skladba o življenju samem. Življenje je sklenjen krog, ki se rodi in se konča. Vmes se odvrti paleta vseh možnih barv, simfonija vseh možnih tonov. In ker življenje da življenje, se ta sklenjen krog ponavlja iz generacije v generacijo. Glavnino generacije trenutno predstavljamo starši v vseh pomenih besede," je povedala in dodala: "Skladba Starši govori o povezanosti, prevzemanju odgovornosti in premagovanju hrupa sveta z lepilom, ki ga vsi premoremo, z ljubeznijo."

Idejo za novo pesem je dobila ob opazovanju krošenj dreves. FOTO: DOMEN MLAKAR Tender Beast Produktion

Glasbenica, ki navdih išče predvsem v vsakdanjem življenju, je tokrat idejo za pesem dobila na izjemno zanimiv način. "Prve ideje so bile predvsem likovne. Zelo so me namreč navdihnile gole krošnje dreves v tem zgodnjem pomladnem času. Če pogledamo proti svetlobi, so videti skoraj kot grafike. Njihove veje so kot roke, ki se stegujejo proti nebu. Prav zaradi teh linearnih oblik sem se odločila vključiti tudi rune, starodavno abecedo germanskih in nordijskih ljudstev," je še razkrila o novi pesmi.

Skladba je dobila tudi svojo videopodobo, ki jo krasijo tako razni simboli, kot tudi njeni prijatelji in psička. FOTO: DOMEN MLAKAR Tender Beast Produktion