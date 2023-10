Bilbi po glasbenem premoru: V ospredje prihajata ranljivost in ideja, kaj nas dela močnejše

Dobrih trinajst let je od tega, ko se je Bilbi prvič predstavila slovenskemu občinstvu s skladbo Hvala za vijolice . Za psevdonimom, ki v hebrejskem jeziku pomeni Pika Nogavička, se skriva Maja Pihler Stermecki , ob strani pa ji že od začetka stoji glasbenik in komponist Gregor Stermecki . Po daljšem glasbenem premoru se dvojica v družbi bobnarja Jožeta Zadravca , basista Luke Hermana Gaiserja , kitarista Tadeja Koširja in klaviaturistke Neže Buh-Neishe vrača s pesmijo Dolge luči .

"Pesem je nastala zelo spontano, že pred kar nekaj časa. Prvih nekaj verzov in rif na kitari se je utrnilo Gregorju. Mene je takoj pritegnila besedna zveza 'dolge luči', pred seboj sem kar videla srno ponoči, kako oslepljena od avtomobila ne zna ne naprej ne nazaj. In ta prispodoba je potem narekovala občutek pesmi in preostanek besedila. Metafora dolgih luči v očeh nosi v sebi neko dvojnost, jin-jang princip, prepletanje svetlobe in teme, ki se čuti skozi besedilo in glasbo. Občutek ujetosti in nemoči je v ključnem trenutku preprosto treba premagati, da na koncu zmaga pogum in se lahko premaknemo naprej," nam je o pesmi povedala pevka.

Rdeča nit pesmi je premagovanje strahu in soočanje z njim, tako kot večina ljudi, pa se s svojimi skozi življenje mora soočati tudi Maja: "Strahov v meni je ogromno. Od tistih majhnih, nepomembnih, do večjih, ki seveda nikomur ne delajo nič dobrega. Iz dneva v dan se bodrim in skušam pogumno stopati naprej, tudi če ni zmeraj lahko. Velikokrat si rečem: 'Ja in? Kaj pa se lahko v najslabšem primeru zgodi, če ne bo šlo vse po načrtih? Vse, kar ni življenjskega pomena, preprosto ni pomembno.' Ko sem bila mlajša, sem se zelo obremenjevala s tem, kako bo sprejeto moje delo in jaz, kot oseba. Dolga leta sem namreč ustvarjala na področju muzikala in gledališča v tujini, kjer je vsako naslednjo službo narekovala uspešnost na avdicijah. Velikokrat sem se enačila s svojim delom in ko v mojih očeh nisem bila dovolj uspešna, sem bila globoko razočarana nad seboj in po vsaki taki negativni izkušnji je trajalo kar nekaj časa, da sem se znova pobrala. Potem sem z leti ugotovila, da bo zmeraj obstajal nekdo, ki bo boljši od mene, da je to okej in da bom skušala iskati zgolj najboljšo različico sebe, kar se mi je zdel veliko bolj dosegljiv cilj, kot biti najboljši med ... in tako sem se sprostila in ustvarjanje je steklo na povsem drugem nivoju."