Billie Eilish bo izdala avtobiografski dokumentarni film.

Billie Eilish je svoj avtobiografski dokumentarni film napovedala na Instagramu, kjer je objavila tudi dvominutno napoved kinematografskega vpogleda v svoje življenje. Film z naslovom Billie Eilish: The World's A Little Blurry , ki bo na voljo na Applovem pretočnem ponudniku Apple TV Plus, režira R. J. Cutler , ki je znan tudi kot producent, med drugim s političnim dokumentarcem The War Room , in kot režiser romantične drame Če ostanem .

Kantavtorica ima pri svojih 18. letih 141 nominacij za nagrade, 137 milijonov sledilcev in pet grammyjev. Lani je vrhove lestvic zasedla z debitantskim albumom When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, izvedla pa je tudi naslovno pesem za novi, 25. film o Jamesu BonduNo Time to Die, v katerem je vlogo agenta 007 zadnjič prevzel Daniel Craig. Film bi moral biti v kinematografih aprila, a so ga zaradi koronavirusa večkrat preložili, nazadnje na april 2021.