Billie Eilish bo izvajala naslovno pesem za prihajajočega Jamesa Bonda

Vzhajajoča glasbena ikona Billie Eilish, ki je nominirana za kar šest grammyjev, je potrdila, da bo izvajala naslovno pesem v prihajajočem filmu o Jamesu Bondu No Time to Die. Pesem je napisala skupaj z bratomFinneasom, s katerim sta že večkrat sodelovala. V izjavi za medije je pevka povedala: "Neverjetno je biti del tega na kakršenkoli način. To, da bom lahko odpela naslovno pesem tako legendarnega filma, je velika čast. James Bond je najboljša filmska franšiza do zdaj. Še vedno sem v šoku." Na njenem mestu so se v preteklosti med drugim znašli že Madonna, Tom Jones, Tina Turner, Adele in Sam Smith.