Billie Eilish bodri Weeknda, Nana Milčinski pa Lil Uzi Verta

Visoko nastavljena izpovedna meja, ki jo je z marčevskim izdanim prvencem When We All Fall Asleep, Where Do We Go? utrdila pevka in avtorica malce čudnih pop šepetov, bi ta dobrikav šlagerček pospremila z instantnim iztegom sredinca. A ker je tri četrt leta v novi glasbeni zgodovini cela večnost, namišljena gesta enako kot lanski sneg nima niti smiselne niti praktične zaslombe. Everything I Wanted teče presneto lepo in mirno, in za nameček sploh ne posebej tiho oziroma vokalno kronično šelesteče. Malenkost svečano privzdignjen in nato vzvalovan refren je udobno mehak, podoben tistim najbolj znanim Ellie Goulding. Angležinjo kot primerjavo nalašč izpostavim zato, ker tudi če bi se Gouldingova trudila peti tiho, bi vzporedni armadi navijačev Eilisheve že s prvi zlogom potrgala vse bobniče.

Verjamem, da nam je ta pop bonáca odbite ameriške mladinke vsem v veliko decembrsko veselje.

Ocena: 3,5

2. WEEKND – Heartless