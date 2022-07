Billie Eilish izdala dve novi pesmi

20-letnica je izdala dve novi pesmi: TV in The 30th , ki dopolnjujeta njen sklop pesmi Guitar songs EP. Obe je produciral pevkin brat Finneas, s katerim redno sodelujeta. Pesem TV sta prvič predvajala že prejšnji mesec na koncertu v Manchestru, pesem pa govori tudi o novem zakonu o splavu, ki je pred kratkim v ZDA dvignil precej prahu: "Internetu se je zmešalo zaradi zvezdnikov na sodišču, medtem ko razveljavljajo Roe v. Wade."

"To besedilo sem napisala le nekaj tednov, preden je zakon obveljal. Sedela sem s psi v travi, ko mi je mama povedala novico o spremembi zakona o splavu. Nisem znala reagirati. Verjetno sem imela občutek, da se to ne bo zgodilo. Trenutno je svet res grozljiv," je povedala Billie. "S Finneasom sva te pesmi želela izdati čim prej. Zato sta tukaj! Ko sva prvič zapela TV na turneji, je bil to tudi za naju vrhunec, zato sva vzela zvok s koncerta v Manchestru in ga vstavila v pesem. Vsakič, ko to slišim, dobim kurjo polt. Upam, da vam bosta pesmi všeč, zelo se vam zahvaljujeva, da lahko deliva glasbo z vami."