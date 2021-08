Billie Eilish izid albuma pospremila z novim videospotom Happier Than Ever

Billie Eilish je izdala svoj drugi studijski album Happier Than Ever.

Billie Eilish velja za glasbeni fenomen, saj se lahko še pred dopolnjenim 20. letom pohvali s kar sedmimi grammyji pa tudi številnimi drugimi nagradami in priznanji za svoje delo. Hkrati pa je najmlajša izvajalka, ki je osvojila nagrado za najboljši album leta.

Tudi njen novi album Happier Than Ever je po pisanju italijanske tiskovne agencije Anse že dosegel svojevrsten uspeh s tem, da je postal doslej največkrat vnaprej dodani album na Apple Music, vsi singli, ki so ga napovedali, pa so prav tako zabeležili milijonske oglede. Izid albuma je pospremil tudi nov videospot za istoimensko pesem, za katero pevka pravi, da je ena najbolj terapevtskih pesmi, ki jih je napisala doslej: "Iz globine pljuč sem kričala nekaj, o čemer si nisem upala govoriti do sedaj, in bilo je zelo zadovoljivo."

V prvih kadrih videospota se dogajanje odvija v dnevni sobi, kjer Billie z nekoliko melanholičnim glasom govori po telefonu. Ko se klic zaključi, pa se tako ritem pesmi kot dogajanje popolnoma spremenita in vidimo, kako pevka poskuša ubežati katastrofi oziroma ''poplavi'' čustev. Različni prizori, v katerih vidimo paleto čustev – od sreče, žalosti, jeze – so nekakšna prispodoba nesrečnega ljubezenskega odnosa in razhoda, ki za prebolevanje zahteva pravi vihar čustev. Odziv njenih oboževalcev na družbenih omrežjih je izjemen, nekateri celo menijo, da je z vsako pesmijo boljša.