Billie Eilish jezna na zvezdnike, ki prednost dajejo zaslužku in ne trajnosti.

Pevka Billie Eilish je v nedavnem intervjuju za Billboard spregovorila o okoljevarstvu in trajnosti ter ob tem kritizirala početje nekaterih velikih glasbenih zvezdnikov. Pevka namreč poudarja, da je do okolja in tudi do potrošnikov neprijazno, ko glasbenik svoj album izda v ekstravagantni embalaži ali pa v številnih izdajah, med katere sodijo znova popularne vinilne plošče, zgoščenke in celo avdio kasete.

"Živimo v času, ko je nekaterim umetnikom iz nekega razloga zelo pomembno, da izdelujejo najrazličnejše vinilne plošče in embalažo, kar dvigne prodajo in poveča število prodanih kosov ter jim prinese več denarja," je dejala.

"Sploh vam ne morem opisati, kako potratno je to," je dejala pevka, ki jo jezi, da ljudje to vidijo, a ne ukrepajo. "To se mi zdi zelo frustrirajoče kot nekomu, ki se resnično trudi biti trajnosten in delati najboljše, kar lahko. In potem so tu nekateri največji umetniki na svetu, ki izdelujejo j****** 40 različnih vinilnih plošč, ki imajo drugačno edinstveno stvar, samo zato, da bi vas spodbudili, da kupujete več." Čeprav pevka poimensko nikogar ni izpostavila, so številni ob prebranem pomislili na Taylor Swift, ki je znana po takšnem početju.

Tudi Billie je leta 2021 album Happier Than Ever izdala v osmih različicah, a črno-bele različice so bile v celoti ustvarjene iz recikliranega črnega vinila in zavite v folijo iz sladkornega trsa. Tudi barvne variacije albuma so bile ustvarjene z recikliranimi materiali. Eilisheva je prav tako pomagala financirati projekt razogljičenja glasbe REVERB, katerega cilj je odpraviti emisije ogljika, ki jih ustvarja glasbena industrija.