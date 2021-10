Billie Eilish najmlajša glavna nastopajoča na festivalu Glastonbury

Billie Eilish je že pred dnevi na Instagramu namignila, da bo morda nastopila na naslednjem festivalu Glastonbury, ko je objavila fotografijo, na kateri nosi jopico s kapuco s festivalskim logotipom in številom 2022. Organizatorka festivala Emily Eavis je kmalu po tem naznanila: "Ne bi mogli biti srečnejši ob najavi, da bo sijajna Billie Eilish ena od glavnih nastopajočih na odru Piramida na festivalu Glastonbury prihodnje leto. Tako bo postala tudi najmlajša glavna nastopajoča v zgodovini festivala. Čutimo, da je to popolna izbira za našo vrnitev, in komaj čakam."

Letos je namreč festival potekal kot peturni dogodek, ki so ga prenašali po spletu, na njem pa so nastopili izvajalci, kot so Coldplay, Damon Albarn , Haim, Idles, Jorja Smith , Kano, Michael Kiwanuka , Wolf Alice in DJ Honey Dijon .

Že lani pa bi moral Glastonbury slaviti 50. izvedbo, a je bil odpovedan zaradi pandemije. Za leto 2020 so bili med nastopajočimi predvideni Kendrick Lamar, Taylor Swift in Paul McCartney ter Diana Ross. Billie Eilish je sicer na Glastonburyju nastopila že leta 2019, a na t. i. Drugem odru, občinstvu pa je med drugim postregla s skladbama Bad Guy in You Should See Me In A Crown.