Billie Eilish napovedala prihod novega albuma

Pevka Billie Eilish je naznanila, da bo julija izdala nov album z naslovom Happier Than Ever, na katerem bo 16 pesmi, pevka pa bo z njim predstavila tudi svoj novi videz. Njena navadno črna oblačila so namreč nadomestile svetle barve in platinasto blond lasje.

Oboževalci mlade grammyjeve nagrajenke Billie Eilish že nestrpno pričakujejo nov album, ki ga je pevka nedavno naznanila na družbenem omrežju Instagram. »To je moja najljubša stvar, ki sem jo kadar koli naredila,« je ponosno zapisala 19-letnica, ki je s predhodnim albumom When We All Fall Asleep, Where Do We Go uspešno prodrla na glasbeno sceno.

icon-expand Billie Eilish FOTO: Profimedia

»Sploh vam ne morem povedati, kako zelo navdušena, živčna in nestrpna sem v pričakovanju, da vsi slišite moj novi album. Med projektom še nikoli nisem čutila toliko ljubezni kot sedaj in resnično upam, da boste enako čutili tudi vi,« je opisala album, ki se že po naslovnici popolnoma razlikuje od njenega prejšnjega. Temne in grozljive fotografije so namreč nadomestili svetli barvni toni in nova pričeska pevke, ki je pred nekaj časa šokirala svoje sledilce. Črno-zelene lase je namreč zamenjala s platinasto blond frizuro.

Zvezdnica, ki je februarja letos oboževalcem ponudila vpogled v svoje življenje z dokumentarcem The World's a Little Blurry, je nov album naslovila Happier Than Ever, na Instagramu pa je medtem delila tudi odlomek pesmi z enakim naslovom, ki jo bo izdala ta teden.