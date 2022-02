Billie Eilish prekinila koncert, da je pomagala oboževalki poiskati inhalator

Dobitnica nagrade grammy, pevka Billie Eilish , je v sklopu turneje Happier Than Ever nastopila v State Farm Areni v Atlanti, kjer je za nekaj trenutkov ustavila koncert, da bi pomagala oboževalki v množici, ki je iskala inhalator. Na posnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je videti, da pevka dekle sprašuje, ali potrebuje inhalator, nato pa prosi varnostnike, naj pomagajo pri iskanju.

Osebje je nekaj časa ostalo ob dekletu in preverilo, ali je z njo vse v redu, 20-letna pevka pa je naslovila publiko s prošnjo, naj ji dajo nekaj časa in se skušajo čim manj gnesti okrog nje. Kot se je izkazalo pozneje, je dekle po pretresu in rahlem šoku ostalo v publiki in naprej uživalo v koncertu.