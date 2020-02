Billie Eilish s pesmijo novega Bonda dosegla rekord

Pesem No Time To Die, ki jo je Billie Eilish napisala skupaj z bratom Finneasom O'Connellom , s katerim glasbeno sodeluje tudi sicer, je dosegla tudi najboljšo uvrstitev v prvem tednu predvajanja med vsemi singli letošnjega leta doslej. Z melanholično baladoNo Time To Die je ameriška glasbenica postala najmlajša med glasbeniki, ki so napisali in posneli naslovno skladbo za katerega od filmov iz bondovske franšize.

Ikonoklastka popa, kot jo označujejo, je na podelitvi grammyjev postala tudi najmlajša glasbenica in prva izvajalka, ki je pobrala nagrade v štirih glavnih kategorijah - album leta (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), posnetek leta in pesem leta (Bad Guy) ter nagrado za najboljšega mladega glasbenika, slavila pa je še za najboljši pop album.

Pesem No Time To Die je Billie Eilish prvič zapela v živo na 40. podelitvi britanskih glasbenih nagrad brit, kjer je tudi prejela brita za najboljšo mednarodno izvajalko.