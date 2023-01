Billy Idol dobil zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

Glasbenik s pravim imenom William Michael Albert Broad si je vzdevek Billy Idol nadel po grajajočem šolskem poročilu iz leta 1976. Glasbeno pot je začel pod vplivom zgodnjega punka in prvi uspeh doživel kot pevec britanske punk skupine Generation X. Po njenem razpadu leta 1981 je začel samostojno kariero v ZDA. Pozneje ga je usodno zaznamovalo srečanje s kitaristom Stevom Stevensom, s katerim sta posnela uspešnice, ki so ga katapultirale med svetovno najbolj priljubljene glasbene superzvezdnike.

Med uspešnicami velja omeniti pesmi, kot so Rebel Yell, Dancing With Myself, White Wedding, Mony Mony, Flash For Fantasy, Cradle Of Love, Hot In The City, Sweet Sixteen, Eyes Without A Face, To Be A Lover in Catch My Fall. Sodeloval je tudi s številnimi drugimi glasbeniki, kot so Slash, Toni Iommi, Derek Sherinian in drugi, s skupino The Who pa je nastopal v rock operah Tommy in Quadrophenia. Doslej je izdal osem studijskih albumov, nazadnje leta 2014 Kings & Queens of the Underground.

Glasbenik, ki že več kot tri desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih imen popularne glasbe, se je v sklopu svojih turnej dvakrat ustavil tudi v Ljubljani. Po prvem nastopu leta 2010 še leta 2014.