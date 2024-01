Billy Joel na družbenem omrežju napovedal izid nove pesmi

Joel, ki velja za enega najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov, je tokratno skladbo ustvaril skupaj s producentom Freddyjem Wexlerjem , ki je med drugim sodeloval pri skladbah izvajalcev, kot so Ariana Grande , Justin Bieber in Selena Gomez .

Kot so spomnili pri Guardianu, je Joel po svojem preboju v začetku 70. let minulega stoletja s svojstvenim vedrim in nekonvencionalnim pop-rockovskim slogom očaral številne. Po vsem svetu je namreč prodal več kot 160 milijonov plošč z uspešnicami, kot sta Uptown Girl in We Didn't Start the Fire, ter štirikrat zasedel vrh ameriške lestvice najboljših albumov. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad, med drugim tudi šest grammyjev.