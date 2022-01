Billy Joel: Taylor Swift je kot Beatli nove generacije

Čeprav je Taylor Swift izvajalka, ki s svojo glasbo podira rekorde, je legendarni glasbenik prepričan, da je v resnici še mnogo več. Ker ceni njeno glasbo in talent za pisanje besedil, jo je primerjal celo z zasedbo The Beatles. Nekateri uporabniki Twitterja pa se s pevčevimi izjavami niso strinjali.

"Ona je kot The Beatles te generacije," je Taylor Swift v intervjuju pohvalil Billy Joel. V pogovoru za USA Today je ob vrnitvi na oder v Madison Square Gardnu, na katerega se vrača po letu 2014, spregovoril tudi o priljubljeni ameriški pevki.

icon-expand Billy Joel FOTO: Profimedia

72-letnik je v svoji dolgoletni karieri opazoval izvajalce, ki so prihajali na sceno in z nje tudi hitro odšli, Swiftovo pa je umestil med tiste, ki pišejo zgodovino. Dejal je, da je z glasbo nove generacije seznanjen, novejše hite pa spremlja predvsem zato, ker tovrstno glasbo poslušajo njegovi otroci. ''Mnogo mlajših ljudi posluša glasbo svojih staršev, v njej uživajo, kar je nenavaden pojav,'' je dejal. Dodal je, da v glasbi s podmladkom pogosto uživa med vožnjo v avtomobilu. Beseda je tako nanesla tudi na glasbo Swiftove, o kateri je dejal: ''Taylor je izjemno talentirano dekle, zelo je produktivna, njeni koncepti so izjemni in njene pesmi so super, ona je velika izvajalka.'' Nato jo je primerjal z Beatli, nekaterim uporabnikom Twitterja pa njegova izjava ni bila preveč povšeči.

icon-expand Taylor Swift FOTO: AP

''The Beatles so najbolj ikonični, najbolj revolucionarni in najpomembnejši glasbeni izvajalci v zgodovini,'' je zapisal eden od komentatorjev in dodal: ''Taylor je samo pop pevka. Ne razumite me narobe, rad imam Taylor, ampak ona ni niti v isti galaksiji kot Beatli.''