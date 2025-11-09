Biografski film o Michaelu Jacksonu v kinih aprila 2026

Biografski film o pop zvezdniku Michaelu Jacksonu z naslovom Michael naj bi v kinematografe prišel 24. aprila 2026. Režijo podpisuje Antoine Fuqua, v glavni vlogi je zaigral pevčev nečak Jaafar Jackson, za katerega je bila to prva igralska vloga.

Krajši prvi napovednik filma prikazuje ikonične trenutke iz kariere "kralja popa" - njegov slavni ples moondance, prizore iz kultnega videospota za pesem Thriller ter koncerte. V ozadju je slišati pesem Don't stop till you get enough. Po poročanju filmske revije Hollywood Reporter naj bi celoten napovednik izšel prihodnji teden.

Jaafar Jackson kot stric Michael Jackson. FOTO: Profimedia icon-expand

Med producenti filma je tudi Graham King, ki je sodeloval že pri z več oskarji nagrajenem filmu Bohemian Rhapsody, glasbenem portretu pevca skupine Queen Freddieja Mercuryja. Producenti filma napovedujejo "zgodbo onkraj glasbe", ki prikazuje Jacksonovo pot od otroškega zvezdnika do svetovne zvezde s poudarkom na njegovi ustvarjalni strasti, ki ga je neustavljivo gnala, da postane najboljši.

A kritiki po pisanju dpa že svarijo pred preveč pozitivno podobo pevca v filmu, tudi zaradi tesne vključenosti ljudi iz Jacksonove kroga. K takšnemu vtisu pripomore dejstvo, da je glavno vlogo odigral pevčev sorodnik, v napovedniku tudi ni nobenih namigov na obtožbe o zlorabah, ki so Jacksona spremljale vse življenje. Pevčeva hčerka Paris Jackson se je od filma že javno distancirala. Na Instagramu je po poročanju revije Rolling Stone pojasnila, da pri njem ni sodelovala. Po njenem mnenju film vsebuje veliko netočnosti, a bo osrečil mnoge zveste oboževalce Michaela Jacksona.