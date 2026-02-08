Biotehničar Emkej skrbi tudi za živali in traktorje

EMKEJ - Biotehniška

Očitno ima vsak svojo biotehniško. Moja, tista sosedska lučaj od ljubljanskega živalskega vrta nam je ponujala premijski fuzbalski travnik. Emkejeva pa je raperja, sodeč po drugem/tretjem prvem verzu, naučila shranjevati travo. Ima še kdo kako pohvalo na račun biotehniške? Z gotovostjo trdim, da ima, čeprav sodim le po namišljeni množici dvignjenih rok z namenom uslišati prijazne bio-besede. Ok. Emkej, častni občan Maribora, recimo da najlepšega mesta v državi, je ubran vidik rodnega cityja lirično že davno predelal - in zmagovalno prepričal. Zdaj je na vrsti trajnostna bivanjskost MB obrobja in širše južne steirmarkščine. TBH, we love being bio. Simpa simpl komplot.



Ocena: 4,5





MAYALES FT. EDO MAAJKA - Bilo je blizu

Čeprav so zagrebški Mayales povratniški album Boutique Pop, Vol. 1 predstavili že maja, se je uvodni song skupaj s pripadajočim videom pojavil šele nedavno. Najbolj vpadljiva acid-soul ali acid-funk zasedba v regiji z izdajanjem albumov ni nikoli hitela. Njihov prvenec Svima želima raj za sve (1993) je, spomnim, na plano lezel predolgi dve leti. Sledila je trinajstletna ustvarjalna pavza. In šele nato naprej. No, pa saj berlinski kolektiv Jazzanova ali pa dunajski pogon Count Basic v tem oziru nista nič bolj dirkaška. Naši Planet Groove in precej kasnejši Elevators pa so na žalost posneli/izdali premalo, da bi jih lahko primerjali s prvo omenjeno trojico. Mayales-ščina Bilo je blizu ni posebej umetelna, saj gre za bazičen, raje previden funky groove. Razpotegnjen vložek raperske starešine Eda Maajke prav enako ne izstopa, niti izvedbeno niti pripovedno. A nostalgične izštevanke so pač take. Sladke spomine in sveže nasmeške vseeno uspejo izzvati.

Ocena: 4

LIQUID GASOLINE - Ni prostora

Ni prostora priskrbi obilo prostranstva. Tega nam progresivni koprski rockerji namenijo še zlasti v izteku svoje zadnje konstrukcije. S tem pa se je niz dobrikavih paradoksov komaj sproži. Kvartet Liquid Gasoline deluje bučno, a začuda ne agresivno. Odlično tempirani spremljevalni vokali pričujoči song nemudoma "sprevržejo" v radiu prijateljsko etnijo. Slednje lahko prevedemo v zaključek, da imajo glavni avtor Bor Prinčič in ekipa kaj dober glasbeni okus in zdrav občutek za skladanje. Velja ostati zelo pozoren na te mladince, ki se po napovedih že letos izkažejo s premiernim albumom.

Ocena: 4,5