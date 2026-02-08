Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Biotehničar Emkej skrbi tudi za živali in traktorje

Ljubljana, 08. 02. 2026 11.00 pred 7 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
Matjaž Ambrožič
Matjaž Ambrožič

Ohranite to našo fantastično bio deželo.

EMKEJ - Biotehniška

Očitno ima vsak svojo biotehniško. Moja, tista sosedska lučaj od ljubljanskega živalskega vrta nam je ponujala premijski fuzbalski travnik. Emkejeva pa je raperja, sodeč po drugem/tretjem prvem verzu, naučila shranjevati travo. Ima še kdo kako pohvalo na račun biotehniške? Z gotovostjo trdim, da ima, čeprav sodim le po namišljeni množici dvignjenih rok z namenom uslišati prijazne bio-besede. Ok. Emkej, častni občan Maribora, recimo da najlepšega mesta v državi, je ubran vidik rodnega cityja lirično že davno predelal - in zmagovalno prepričal. Zdaj je na vrsti trajnostna bivanjskost MB obrobja in širše južne steirmarkščine. TBH, we love being bio. Simpa simpl komplot.


Ocena: 4,5


MAYALES FT. EDO MAAJKA - Bilo je blizu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav so zagrebški Mayales povratniški album Boutique Pop, Vol. 1 predstavili že maja, se je uvodni song skupaj s pripadajočim videom pojavil šele nedavno. Najbolj vpadljiva acid-soul ali acid-funk zasedba v regiji z izdajanjem albumov ni nikoli hitela. Njihov prvenec Svima želima raj za sve (1993) je, spomnim, na plano lezel predolgi dve leti. Sledila je trinajstletna ustvarjalna pavza. In šele nato naprej. No, pa saj berlinski kolektiv Jazzanova ali pa dunajski pogon Count Basic v tem oziru nista nič bolj dirkaška. Naši Planet Groove in precej kasnejši Elevators pa so na žalost posneli/izdali premalo, da bi jih lahko primerjali s prvo omenjeno trojico. Mayales-ščina Bilo je blizu ni posebej umetelna, saj gre za bazičen, raje previden funky groove. Razpotegnjen vložek raperske starešine Eda Maajke prav enako ne izstopa, niti izvedbeno niti pripovedno. A nostalgične izštevanke so pač take. Sladke spomine in sveže nasmeške vseeno uspejo izzvati.

 

Ocena: 4

 

LIQUID GASOLINE - Ni prostora

Ni prostora priskrbi obilo prostranstva. Tega nam progresivni koprski rockerji namenijo še zlasti v izteku svoje zadnje konstrukcije. S tem pa se je niz dobrikavih paradoksov komaj sproži. Kvartet Liquid Gasoline deluje bučno, a začuda ne agresivno. Odlično tempirani spremljevalni vokali pričujoči song nemudoma "sprevržejo" v radiu prijateljsko etnijo. Slednje lahko prevedemo v zaključek, da imajo glavni avtor Bor Prinčič in ekipa kaj dober glasbeni okus in zdrav občutek za skladanje. Velja ostati zelo pozoren na te mladince, ki se po napovedih že letos izkažejo s premiernim albumom.

 

Ocena: 4,5

poslušalnica singli
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diego14
08. 02. 2026 11.12
Evo ga...spet ta
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534