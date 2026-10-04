Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Birminghamski raper in poet Kofi Stone z zadnjim cvetom

Ljubljana, 04. 10. 2026 11.02 pred 11 urami 3 min branja 4

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Soularka Victoria Monét na frekvenci ljubezni

KOFI STONE FT. MAHALIA - Sicily

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Birminghamski raper in aktivist se tudi na četrtem albumu, enako kot je slišati v komadu Sicily, drži starošolske organske jazz-hiphop paradigme. Živ band zadaj, premišljene angažirane in poleg teh čutno romantični verzi, reprezentirani na igriv, občasno zasanjan način spredaj. V to postavitev z lahkoto vskoči izjemna londonska soularka Mahalia, ki zmore svoj prodoren glas v vsakem trenutku prilagoditi, sploh pa acid-jazzovsko izrisani raperski viži. Novi album Kofija Stonea, ki kljub odmevnim albumskim izidom tudi doma še vedno ni dosegel ravni popularnosti, na primer, sodobnika Loyla Carnerja, se sicer imenuje The Last Flower to Bloom, prejšnji pa se je All The Flowers Have Bloomed (2025). Stone je dejansko komaj na začetku solistične poti, ki bo gotovo še dolga.

Ocena: 4

VICTORIA MONÉT - Reach Out

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav novi album ameriške soularke ne ponuja obilja intrigantnega ali z drugimi sorodnimi žanri precepljenega pop-soula, se zdi tale singlični poskus naznanitve izida naslova Frequency of Love še kar vpadljiv in pomenljiv neo-soul. Na omenjenem albumu Reach Out za zdaj tekmuje z Juicy, tj. s solidnim singlom, predstavljenim pred tedni. Medtem ko bomo z omenjenega zbira novih songov v prihodnje gotovo prevzemali še kakega med nemalo izstopajočimi. Glavni razlog za to je dejstvo, da je Monetova v sveže duete zvabila tudi SZA, Bruna Marsa, Leona Thomasa in Brysona Tillerja. Atlantčanka je na solistično pot zašla šele pred tremi leti, ko je njen 34. rojstni dan zaznamoval odličen prvenec Jaguar II. Monétova je do tedaj zelo uspešno skladala za druge izvajalce, med njimi pa so bili tako Ariana Grande kot Nas, da sodno preganjana nasilna šovinista P. Diddyja in Chrisa Browna omenim le mimobežno. Victoria Monét si zasluži še več pozornosti.

Ocena: 4

MAC MILLER - Soulmate

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

The Divine Feminine velja za najboljši album pokojnega ameriškega raperja Maca Millerja. Skrbna ekipa, ki upravlja z Millerjevo zapuščino, se je ob desetletnici odločila za ponovno izdajo albuma. Dodala mu je tri do zdaj še neizdane komade, še prej pa je hitovska Soulmate dobila novo, osveženo, modernizirano in bolj plesno ritmično podlago. Na nek poseben način se zdi, da je Pittsburžan Miller, ki je star komaj 26 let pred osmimi pomladmi umrl zaradi nesrečnega predoziranja s koktajlom dovoljenih in nedovoljenih substanc, v predalih svojega studia pustil marsikaj. Še bolj pa drži, da peščica, ki se trudi okrog Millerjeve ustvarjalne zgodovine, res pohvalno in z veliko mero dobrega okusa krmari to nepozabljeno barko. Soulmate tehnično sodi na razširjen albumski ponatis, medtem ko sta v raperjevo zbirko v tem desetletju pristala že dva cela albumska zavitka, to sta posthumni izdaji Circles (2000) in Balloonerism (2025). Vam pa po pravici povem – Millerja sem imel priložnost spremljati tudi na živem nastopu –, da je bil raper lik, ki ga zlepa ne srečaš.

Ocena: 4,5

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
poslušalnica glasba MAC MILLER KOFI STONE VICTORIA MONÉT

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Zlatko: Enakopravnost bi morala postati temelj človečnosti

24ur.com Po boju z rakom trebušne slinavke umrl soul zvezdnik D'Angelo
Zadovoljna.si Ditka: 'Kdor bo iskal srečo zunaj sebe, je ne bo našel.'
Moskisvet.com Kdo je skrivnostna izbranka sveže ločenega pevca?
24ur.com Nova umetniška izpoved mladega Jana: Kam si odšla?
24ur.com Ditka tudi po 15 letih kariere ljubi ljubezen
24ur.com Zabuhel Magnificov Miki in prometniki Koala Voice
Zadovoljna.si Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FancyFukish
04. 10. 2026 18.01
Sami eni isti komentatorji alu pa en bedak z tremi profili
Odgovori
+0
1 1
Diego14
04. 10. 2026 14.22
Evo ga...spet ta
Odgovori
+0
1 1
Homer.Simpson
04. 10. 2026 11.21
Pozdravljeni dragi moji zvesti oboževalci, verjamem, da je ta model z nagravžnimi očali tudi danes onaniral ob moji slikici. čaw čaw sončki moji
Odgovori
+2
3 1
osiveli_ritmični_gimnastik
04. 10. 2026 12.25
Jaz bi se ob tvoji slikci posr#al.
Odgovori
-3
1 4
bibaleze
Portal
Ime za deklice, ki vas bo očaralo
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Kako odpraviti suho kožo pri dojenčku?
Kako odpraviti suho kožo pri dojenčku?
zadovoljna
Portal
Brat princese Diane razkril kruto resnico o kraljevi družini
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Zakaj vas jeseni bolj pogosto boli glava? Razlog ni vedno sprememba vremena
Zakaj vas jeseni bolj pogosto boli glava? Razlog ni vedno sprememba vremena
cekin
Portal
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Jesen 2026 bo za teh 5 znamenj prelomna: odpirajo se nove poslovne priložnosti
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Nekaj se dogaja med Slovenci: ta šport postaja vse bolj priljubljen
Nekaj se dogaja med Slovenci: ta šport postaja vse bolj priljubljen
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
dominvrt
Portal
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
okusno
Portal
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Vedno izgine s pladnja peciva: priljubljena sladica brez peke po receptu naše bralke
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984