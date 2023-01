Ob 100. obletnici rojstva Karla Destojnika – Kajuha je Ditka uglasbila poezijo Naša pesem. Iz Ditkinih ust tako zazvenijo čustveni verzi: "Biti mlad v teh težkih časih, to se pravi brez mladosti biti mlad, zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad, to se pravi biti mlad ... Pa je vendar sreča biti mlad, biti mlad in poln nad!" Videospot za skladbo z globokim sporočilom je kantavtorica in skladateljica predstavila na prireditvi ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, saj je sama ideja skladbe in prireditve pravzaprav enaka – boriti se proti zlu.

icon-expand FOTO: Nika Hölcl Praper icon-chevron-left icon-chevron-right

Kako je nastala skladba Naša pesem, ki je zadonela na prireditvi ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta? "Moja uglasbitev pesmi Naša pesem je nastala natanko pred letom dni, ko sem na hladen zimski dan ob klavirju prebirala poezijo Karla Destovnika – Kajuha. Pesem me je s svojim sporočilom in uporniškim duhom povabila, da ji dodam melodijo. Hitro se mi je rodila ideja za dramatično temo na klavirju in vedela sem, da mora pesem tudi v melodiji zveneti glasno in odločno," pripoveduje Ditka. Pesem je neke vrst krik po boljšem, novem svetu. To je čutil pesnik že skoraj 80 let nazaj, ko je pesem zapisal v negotovih vojnih časih, ki niso obetali nič dobrega. Kot izpostavlja, se vojne in negotova prihodnost odražajo tudi v sodobnem svetu: "Sporočilo pesmi skozi moje oči je, da ne smemo izgubiti upanja za boljši svet in da se zanj moramo boriti."

Zakaj povezava s svetovnim dnevom spomina na žrtve holokavsta?

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Da bo videospot predstavljen prav na prireditvi ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta se je zgodilo pravzaprav po naključju, a zdelo se je smiselno, saj je rdeča nit pravzaprav enaka, pove Ditka: "Spomniti na grozote, ki se nikoli ne bi smele zgoditi in se nikoli več ponoviti ter boriti se proti slabim stvarem, ki nas vlečejo nazaj." Kot pravi, si močno želi, da bi v bližnji prihodnosti bili skupaj sposobni ustvariti svet, v katerem bi vladal mir, sprejemanje in enakost med ljudmi: "Da bi bilo vsega dovolj za vse. Mislim, da se spremembe pričnejo pri posamezniku, ki nato vpliva na družbo in ta na svet. Bodimo najboljša verzija sebe in to je že majhen korak k velikim spremembam. Poleg tega pa se bom sama vedno trudila lepšati svet tudi z glasbo, ki jo ustvarjam."

icon-expand Sporočilo videospota je to, da če stopimo skupaj, lahko naredimo korak naprej v boljši svet." FOTO: Nika Hölcl Praper

'Če stopimo skupaj, lahko naredimo korak naprej v boljši svet' Videospot za pesem je precej dramatičen. Kako je nastajal in kakšno sporočilo nosi? Kot pravi Ditka, so si videospot želeli predstaviti na velikem platnu, saj gre za zares izvrstno produkcijo in zanimivo zgodbo: "Ker sama nastopam v programu dogodka še z uglasbitvijo poezije Cirila Zlobca in Srečka Kosovela, je bila režiserju všeč ideja, da ob koncu prireditvi premierno zavrtimo še videospot."

Dramatičnost videospotu dajejo predvsem lokacije, na katerih so snemali, ki so bile zares skrbno izbrane, opisuje: "Med drugim staro zaklonišče in vhod v Fridrihov rov rudnika Mežica. Lahko rečem, da nam je bilo naklonjeno tudi vreme – sivi oblaki in nekaj dežja. Unikatnost dajejo tudi slike, ki se prikazujejo na ekranu. Slednje so bile ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, ki je iz besedila pesmi izluščila vizualne podobe. V videospotu smo želeli prikazati zgodbo skozi oči mladih na način, kjer se srečata svet, v katerem je bila pesem napisana – torej čas vojne in trenutni, aktualni svet – sodobni način vzpostavljanja nadzora nad ljudmi in tegobe, ki pačijo svetlo prihodnost ljudi, predvsem mlade generacije. Tako so kadri posneti recimo v starem zaklonišču, tam pa mladi z opranimi možgani gledajo v elektronske naprave. Sporočilo videospota je to, da če stopimo skupaj, lahko naredimo korak naprej v boljši svet."