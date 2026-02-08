Naslovnica
Glasba

Bitko z rakom izgubil 47-letni pevec skupine 3 Doors Down

Los Angeles, 08. 02. 2026 09.16 pred 32 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Brad Arnold je izgubil bitko z rakom.

Brad Arnold, pevec znane ameriške skupine 3 Doors Down, je izgubil bitko z rakom. Žalostno novico so javnosti sporočili preostali člani. Da se bori z rakom ledvic v 4. stadiju, pa je maja razkril Arnold.

Skupina 3 Doors Down, ki je bila najbolj znana po uspešnicah Kryptonite in Here Without You, je na družbenem omrežju sporočila, da je njihov pevec Brad Arnold izgubil bitko z rakom. 47-letnik je bil tudi ustanovitelj skupine in pisec besedil, da se bori s težko boleznijo, pa je javnosti sporočil maja lani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Umrl je mirno, ob njem pa so bili žena Jennifer in družinski člani. Umrl je v spanju, potem ko se je pogumno boril z rakom," so zapisali in dodali, da je Arnold pomagal pri prenovi rock glasbe s svojimi čustvenimi besedili, ki so jih poslušalci v začetku tisočletja lahko razumeli in se z njimi poistovetili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Bil je predan mož, njegova prijaznost, humor in radodarnost pa so se dotaknili vsakega, ki ga je imel srečo spoznati. Tisti, ki smo mu bili najbližje, se ne bomo spominjali le njegovega talenta, temveč tudi topline, človeškosti, vere in globoke ljubezni do družine in prijateljev," je v izjavi še zapisala skupina.

FOTO: Profimedia

Arnold je maja 2025 v videu na družbenem omrežju sporočil, da se bori z rakom ledvic, bolezen pa je v 4. stadiju. "Pred nekaj tedni sem zbolel in šel na pregled v bolnišnico, kjer so mi postavili diagnozo, da imam svetlocelični karcinom ledvičnih celic, ki je metastaziral v pljuča. Je v 4. stadiju, kar ni prav dobro," je dejal in dodal, da se ne boji najhujšega.

Preberi še Pevec skupine 3 Doors Down razkril, da ima raka ledvic
Razlagalnik

Svetlocelični karcinom ledvičnih celic (RCC) je najpogostejša oblika raka ledvic. Običajno izvira iz celic tubulov v ledvicah, ki so odgovorne za filtriranje krvi in proizvodnjo urina. Ime 'svetlocelični' izvira iz videza rakavih celic pod mikroskopom, ki se zdijo svetle ali prosojne zaradi kopičenja lipidov in glikogena. Ta vrsta raka se lahko razširi (metastazira) v druge dele telesa, kot so pljuča, kosti ali jetra, kar je v primeru pevca Brada Arnolda tudi potrjeno.

4. stadij raka, znan tudi kot metastatski rak, predstavlja najnaprednejšo stopnjo bolezni. V tem stadiju se rak ne le širi v sosednja tkiva, ampak je tudi zaseval v oddaljene organe ali limfne vozle. To pomeni, da se rakave celice odmaknejo od prvotnega tumorja in potujejo skozi krvni obtok ali limfni sistem, da tvorijo nove tumorje drugje v telesu. Čeprav je 4. stadij pogosto povezan z manj ugodno prognozo, napredek v zdravljenju omogoča obvladovanje simptomov in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov.

Skupina 3 Doors Down je poleg svojih komercialno uspešnih pesmi, kot sta 'Kryptonite' in 'Here Without You', znana tudi po svoji zavezanosti k dobrodelnosti in podpori vojaškim veteranom ter njihovim družinam. Sodelovali so v številnih kampanjah in dogodkih, ki so namenjeni zbiranju sredstev za pomoč veteranom pri rehabilitaciji in njihovi ponovni vključitvi v civilno življenje. Njihova glasba je pogosto izražala teme upanja in vztrajnosti, kar je dodatno krepilo njihovo povezavo s skupnostjo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
brad arnold 3 doors down pevec smrt

