Bitko z rakom izgubil 47-letni pevec skupine 3 Doors Down

Skupina 3 Doors Down, ki je bila najbolj znana po uspešnicah Kryptonite in Here Without You, je na družbenem omrežju sporočila, da je njihov pevec Brad Arnold izgubil bitko z rakom. 47-letnik je bil tudi ustanovitelj skupine in pisec besedil, da se bori s težko boleznijo, pa je javnosti sporočil maja lani.

"Umrl je mirno, ob njem pa so bili žena Jennifer in družinski člani. Umrl je v spanju, potem ko se je pogumno boril z rakom," so zapisali in dodali, da je Arnold pomagal pri prenovi rock glasbe s svojimi čustvenimi besedili, ki so jih poslušalci v začetku tisočletja lahko razumeli in se z njimi poistovetili.

"Bil je predan mož, njegova prijaznost, humor in radodarnost pa so se dotaknili vsakega, ki ga je imel srečo spoznati. Tisti, ki smo mu bili najbližje, se ne bomo spominjali le njegovega talenta, temveč tudi topline, človeškosti, vere in globoke ljubezni do družine in prijateljev," je v izjavi še zapisala skupina.

Brad Arnold je izgubil bitko z rakom. FOTO: Profimedia

Arnold je maja 2025 v videu na družbenem omrežju sporočil, da se bori z rakom ledvic, bolezen pa je v 4. stadiju. "Pred nekaj tedni sem zbolel in šel na pregled v bolnišnico, kjer so mi postavili diagnozo, da imam svetlocelični karcinom ledvičnih celic, ki je metastaziral v pljuča. Je v 4. stadiju, kar ni prav dobro," je dejal in dodal, da se ne boji najhujšega.