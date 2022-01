Bizaren video kanadskega soul in hiphop zvezdnika

Bledo gostovanje Eda Sheerana v uspešnici nigerijskega pop heroja.

FIREBOY DML ft. ED SHEERAN – Peru

Hit zadnjega letošnjega tedna ni prav posebej ostra afroraggaetonščina mladega nigerijskega pop zvezdnika. Gotovo pa pesem Peru, ki je izšla že sredi poletja, ne bi zmogla globalnega preboja, če ne bi prijatelj Fireboy DML-a za točilnim pultom južnolondonskega bara obsedel skupaj z Edom Sheeranom, prvim med solo popevkarji zadnjega desetletja. Ob tem Sheeran Peruju kasneje ne doda nič vsebinsko pretresljivega, temveč le nekaj floskul, a že s že temi obilo prepoznavnosti. Manjka šminka. Ocena: 2,5 DREAMER BOY ft. BENEE – Are You Letting Go?

Mladi ameriški popevkar se s novim komadom predstavi v preveč nevrotični luči. Are You Letting Go? sodi v drugo etapo – recimo ji kar "razvojna" – pevca, rojenega v Nashvillu in odraslega v Washingtonu. Njegov premierni album (Love, Nostalgia, izšel leta 2018) je v primerjavi s tem novim izpadom občutno bolj zasanjan, torej docela dreamy, in zato veliko manj zoprn. Ima pa novi song aduta – adutko pravzaprav. Novozelandka Benee je s svojim znižanim glasom in pritlehnim nihilizmom na vsaki svoji izdaji čudovita – romantična in izzivalna. Ni izključeno, da bo Dreamer Boy kljub temu singlu, ki ni kaj prida, zelo kmalu postal velika zvezda. Ocena: 2,5 TORY LANEZ – Enchanted Waterfall

Kakšna velezmeda, ki pa mi je na koncu še všeč. Kanadski soul in hiphop umetnik je deloholik po vzoru Chrisa Browna. Alone at Prom, njegov sveži šesti album, že uvodoma vključuje tudi ta laični mash-up, mešanico, ki to seveda ni. Osnovna melodija je prevzeta iz zimzelene Carless Whisper angleškega dueta Wham. Toda nekontrolirano idejno zmečkanino bolj kot prvi navdih potrdi drugi. Video je res bizaren. Zastrupitev z legendarnim Thrillerjem Michaela Jacksona, ki se odvije v lunaparku! Okej, posvetilo krasnim (glasbenim in MTV-jevskim) osemdesetim je popolno. Sam song pa sploh ni napačen. Ocena: 4 NIKONN – Addicted

