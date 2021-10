Björk pripravlja nov studijski album

Naslednji album, ki ga pripravlja zanimiva in ekscentrična Björk, bo nadaljevanje Utopije iz leta 2017. Medtem ko islandska kantavtorica veliko podrobnosti drži zase, je na svoj edinstven način namignila na svoj zvok. Opisala ga je kot moškega, ki je udarjal z glavo, nato pa spet sedel in spil še en kozarec rdečega vina in vsi so doma do desete ure, potem ko so opravili s plesom in vsem ostalim.