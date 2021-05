Blagi fetišizem iz nove domače nu-soul uspešnice dokončno razkrit

Kakšna idila! MRFY žagajo naprej, medtem ko je lahkomiselnim ljudem na skrivaj kar sonce posijalo.

ANJA STINA TUREK - Na skrivaj

Nu-soul po domačem uber-standardu. Na skrivaj si že dolgo dolgo želimo, da bi bili tudi verzi opojno upočasnjenih songov bolj življenjski. Anja Stina Turek sproščeno prepeva o meseni fantazmi tipa "na skrivaj si želim, da bi me vrgu tja na postlo, me priklenu in potem …" Spodbudno in pogumno. Še vedno malenkost zadržano interpretirano, sicer pa je sanjavo pomenljivost, ki strumno nadaljuje slovensko novo-soularsko vibracijo, poleg vokalistke soustvaril Jernej Brevar, kitarist, komponist in producent, trenutno delujoč v ZDA. Pohvaljena za prvi skupni poskus. Priporočam tudi Ajdin lanski komad S teboj. Ocena: 5 MAGNIFICO - Sonce posijalo

Že sije! Zabaven song, da je kaj. Ta nezgrešljiv začetek v spremstvu balalajke oziroma ultramehke me je transcedentno najprej spomnil na že tretjino veka star hit Georgea Michaela A Diffrent Corner. Sledi presenečenje na 1. stopnji, za kar poskrbi omemba dueta šmarnica’n’kapljica, medtem ko je 2. stopnja že vsa v znamenju ponosne zgodovine Cetinja ali pač nekaj kravo-resno črnogorskega. Obrat, ki dokončno nasmeji in razvedri. Ob gledanju videa sploh. Simpatičen večstavčni, multislogovni hit, ki se na prvi posluh zdi miš-maš prevelikih kontrastov. A ga na pragu dolgega vročega poletja nikakor ne gre spregledati. Sploh na relaciji Ljubljana–Portorož ne. Ocena: 5 ZLATKO - Lahkomiselnim ljudem

Zlatko integrale! Optimalen pripovedni tok v zmernem tempu, prikupna spremna melodija, razumljiva vsebina, tudi nekaj solidnih metafor – za novega kapitalca našega najbolj znanega raperja gre. Zlatko skoraj enakomerno pospravi s preteklostjo, kritično obračuna s sedanjostjo in napove nadaljevanje prizadevanj za boljšo prihodnost. Primeren se mi zdi tudi naslov, saj je oznaka lahkomiseln vseeno blažja, kot pa bi bila, na primer, naiven. Video je odlično zasnovan in prav enako izveden. Orkester je videti prav nevarno, vloge polstatistov, ki jih prevzamejo Nipke, Trkaj, Tomi M., Doša in Klemen Klemen so primerno simbolne. Mogoče, mogoče me malenkost podžge, ko Zlatka vnovič slišim v zdaj pa že res prevečkrat izžeti floskuli "… za vas, ki ste dvom’l vame".Zlatko, pozabi. Dovolj je lažne skromnosti, dovolj je tudi preganjavic, zaradi katerih je sploh vredno spominjati se dvomljivcev. Nihče več ne dvomi vate. "Če že delaš neki, bodi unikat, sl’b artist je kopija, dobr pa zaklad!" Ocena: 5

MRFY - Zaljubila

Lepotica in drvar. Poetika vrlih dolenjskih ali tako imenovanih modernih rockerjev ostaja groba. Tudi v Zaljubila smo izpostavljeni značilnemu kitarskemu nažiganju, ki jih ustavljajo pogoste pavze. Dramatičnost zaradi teh raste hitreje in močneje. Vseeno pa bo ideal, ki ga, sumim, MRFY vidijo v Arctic Monkeys – predvsem zaradi njihove pomanjkljive muzikaličnosti – še kar naprej samo ideal. Do prve razglasitve zmage ali do prvega vrhunca v verzu "Zaljubila se je vame" se zdi divjaška in kričeča pripovednost še znosna, kasneje manj. Mimogrede, vso srečo tisti ali tistemu, ki se je (v tole) res (Zaljubila). Rap na repu komada je nerazumljiv. Video pa tako kot slovenski film: za zadnjo minuto je spota uporabimo še tistih pet in nekaj do sedaj najmanjkrat uporabljenih kadrov, "itak, da bo kul". Pa je res kul?

Ocena: 3