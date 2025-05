Bliža se Evrovizija: Kaj pravijo stavnice?

Našega aduta v švicarskem Baslu Klemna Slakonjo s skladbo How much time do we have left stavnice zaenkrat uvrščajo na skromno 28. mesto. Na zadnjem 38. mestu so že nekaj časa Hrvati z Markom Bošnjakom, najbolje pa glede na stavnice kaže Švedski. Njihova skupina KAJ bo na največjem evropskem odru pela o savnah. 69. tekmovanje za pesem Evrovizije bo potekalo med 13. in 17. majem.