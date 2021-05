Bliža se podelitev nagrad Billboard: Kdo so nominiranci?

Podelitev nagrad lestvice Billboard se bo zgodila že ta konec tedna v losangeleškem Microsoft Theater. Voditelj prireditve, 28-letni Nick Jonas, bo na odru pozdravil zmagovalce in tudi številne nastopajoče. Z novim hitomButterse bo predstavila korejska zasedba BTS, prireditev pa bo gledalce razvajala tudi z izvajalci, kot so Doja Cat, SZA, Bad Bunny, DJ Khaled, Duran Duran, Glass Animals, Twenty One Pilotsin drugi. Na odru pa se bosta pojavili tudi Pink, ki bo na podelitvi prejela nagrado za glasbeno ikono, ter Alicia Keys, ki bo s tem obeležila 20. obletnico izida svojega prvenca Songs in A Minor.