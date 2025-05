Blue Ivy Carter očarala publiko: Otrok nepotizma ali bodoča superzvezdnica?

Medtem ko večina 13-letnikov večere preživlja ob delanju domačih nalog, razmišljanju o simpatiji in o tem, kaj objaviti na TikToku, je Blue Ivy Carter nedavno nastopila pred 70 000 ljudmi, ko je ob materi plesala na otvoritvenem koncertu turneje Cowboy Carter. Ker Blue Ivy Carter ni običajna najstnica, je hči pevke Beyonce in raperja Jay-Z-ja, ki veljata za mogula glasbene industrije.

OGLAS

Blue Ivy Carter, 13-letna hči glasbenih velikanov Beyonce in Jay-Z-ja, že od malih nog pozna življenje pod sojem žarometov. Da je najstnica plesno in glasbeno zelo nadarjena, so prepričani tudi poznavalci, to pa je dokazala tudi z nedavnim nastopom, ko se je med prvim koncertom turneje Cowboy Carter večkrat pojavila na odru ob svoji slavni materi, posebej pa je zablestela v solo plesni točki pesmi Déjà Vu.

Beyonce z mamo in hčerkama FOTO: Profimedia icon-expand

"Ona mora biti ena od najbolj samodiscipliniranih 13-letnic v Ameriki", je po koncertu za Variety zapisal Chris Willman, oboževalci pa so na družbenih omrežjih zapisali, da je dekle 'najboljši otrok nepotizma vseh časov', ko so komentirali njen brezhiben plesni nastop. Že res, da je takšno priložnost dobila zaradi sorodstvenih vezi, a jo je dobro izkoristila in se tudi dokazala. Prav zato se zastavlja vprašanje: Je res samo še en zvezdniški otrok, ki je nezasluženo dobil pozornost, ali je Blue Ivy resnična bodoča zvezdnica?

Blue Ivy Carter FOTO: Profimedia icon-expand

To pa ni bilo prvič, da je nastopila s svojo mamo. Na odru se ji je pridružila tudi pred dvema letoma na turneji Renaissance, kritiki pa so pohvalili tudi njen nastop v franšizi Levji kralj, kjer je posodila glas.

Glasbena novinarka Caroline Sullivan sicer meni, da je vzpon Blue Ivy bolj povezan s tem, kdo sta njena starša kot pa s samim dekletom. "Gre za to, kako nam je všeč mati – Beyoncé imajo oboževalci zelo radi, zato jim je všeč tudi njena hči. Seveda pri tem pomaga, da je dobra pri tem, kar počne, a tudi če ne bi bila, bi jo lažje sprejeli", je prepričana novinarka, ki je dodala, da k njeni všečnosti pripomore tudi najstničina želja po nastopanju in ne prisila staršev.

To je pred mesecem potrdila tudi Beyoncéjina mama Tina Knowles, ki je povedala, da tako Blue Ivy kot njene sorojence starša spodbujata, da počnejo, kar si sami želijo in jih ne rinejo v zabavno industrijo. Razkrila je, da je njena vnukinja trdo delala za vlogo v franšizi Levji kralj, 71-letnico pa skrbi, kako slava vpliva na najstnico.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Blue Ivy pa še zdaleč ni prvi otrok, ki je nastopal s svojim slavnim staršem. 17-letna Madonnina hči je mamo spremljala na klavirju na njeni zadnji turneji Celebration leta 2023, 19-letna hči Dava Grohla je z njim že večkrat stala na odru in pela, sin Phila Collinsa pa je očeta leta 2019 zamenjal za bobni. "To ni zato, ker je šefov sin in igra bobne, menjava se je zgodila zato, ker je dovolj dober", je svojo odločitev takrat pojasnil bobnar skupine Genesis.

Čeprav je lahko nastop otrok prisiljen in nepristen, pa Sullivan meni, da je lahko, če je vse skupaj narejeno na pravi način, tudi prisrčno in publika ob pogledu na starša, ki nastopa s svojim podmladkom, čuti naklonjenost.

O nepotizmu v zabavni industriji se v zadnjih letih sicer veliko govori, otroci zvezdnikov, ki so tudi sami uspešno začeli kariero, pa večinoma trdijo, da so za svoj uspeh trdo garali in so se velikokrat zaradi povezave s slavnimi starši morali še bolj dokazati.