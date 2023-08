Blue Öyster Cult: Beatlesi ali Stonesi? Beatlesi, kajpada!

Blue Öyster Cult je ameriška rock zasedba, ki je nastala leta 1972 na Long Islandu v New Yorku. Četudi so veljali za resne rokerje, ki jim lestvice niso preveč dišale, so postali popularni z nekaj zimzelenimi hiti, kot so (Don't Fear) The Reaper, Burnin 'for You, Godzilla in druge. Poznani so bili predvsem po tem, da so inovativno spojili hard rock s psihedelijo, tematikami druge svetovne vojne, okultizmom in fantastičnim pripovedovanjem zgodb, s čimer so imeli velik vpliv na metal glasbo. Prodali so 25 milijonov plošč, zasedbo pa že več kot pol stoletja vodita izvirna člana Eric Bloom in Buck Dharma. Od samo dveh letošnjih koncertov v Evropi bodo imeli enega tudi v Ljubljani, saj 28. avgusta prihajajo v novo dvorano Media Center pri Cvetličarni.

The Beatles so bili prva britanska skupina, ki je uspela v Ameriki, sledili so jim The Rolling Stones in številni drugi. Poleg tega, da je zvok britanskih plošč drugačen od ameriških, je bil največji vpliv Beatlesov in Stonesov njihovo hitro izdajanje hita za hitom. Beatli so bili fenomen, Stonesi pa bolj tradicionalisti v blues in rock smeri. Oba benda sta bila zelo pomembna zame in za skupino, kot tudi za večino brit pop izvajalcev v prvem valu. Ampak Beatlesi, kajpada.

Vesel sem, da imam priložnost priti v Slovenijo. Ne vem, kako je do tega prišlo, saj z rezervacijami nimamo veliko opraviti, razen da rečemo da ponudbam, ki so nam všeč.

Ha, vedno mi je bilo všeč imeti alter ego in drugo identiteto. Sem Buck in sem Donald. Resnično uživam, ko se pripravljam na nastop in sprejemam osebnost Bucka Dharme. Zadovoljen sem tako s svojo poklicno identiteto kot tudi s svojo "civilno" osebno izkaznico. Nekako lepo je imeti dve identiteti!

Donald, pravzaprav ste edini član Blue Öyster Cult, ki je sprejel umetniško ime Buck Dharma. Je Buck Donald in obratno, si lahko v koži svojega alter ega dovolite več – ali so ti časi zdaj preteklost?

Vašo skupino so označili za marsikaj: od heavy metala, psihedeličnega rocka, okultnega rocka in biker boogieja do prog rocka in celo pionirjev stoner metala. Kako te oznake odzvanjajo pri vas in ali so sploh pomembne?

V prvih letih smo se uvrščali v heavy metal, predvsem je bila to promocijska oznaka. V resnici se nikoli nismo držali ali omejevali na eno zvrst glasbe. Vplivi so različni in črpamo navdih od vsepovsod.

Dejstvo je, da so pesmi, kot so (Don't Fear) The Reaper, Godzilla in Burnin' for You, postale priljubljene po vsem svetu. Bi rekli, da v 60. ali 70. letih, ko ste želeli biti resni rokerji, niste želeli preveč mešati pop štren, da bi postali preveč popularni, ali kako vidite svoj uspeh v času vaše kariere?

Glasbo smo začeli ustvarjati v svojih glavah. O sebi nismo razmišljali kot o pop skupini. Z leti smo zagotovo imeli željo postati bolj priljubljeni, igrati na večjih prizoriščih, da smo pri naši založbi upravičili zaupanje in pokazali, da lahko prodajamo plošče. Če pustimo hite na strani, mislim, da je naša najboljša glasba nastala, ko se nismo pretirano trudili pisati priljubljenih pesmi.