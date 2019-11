Blues rock poslastica v imenu abrahama

The Dreams so slovenski poklon legendarni zasedbi The Allman Brothers Band.

Domača zasedba The Dreams uspešno nadaljuje bogato glasbeno zapuščino velikanov, ki so svojo pot sklenili leta 2014, na svojih nastopih pa tako vključi tako pesmi s prvega albuma kot soIt's not my cross to bear, Whipping PostinBlack hearted woman, kot tudi druge mejnike zasedbe, ki je prvenec izdala natanko pred pol stoletja, 4. novembra leta 1969.

Zgodba zasedbe The Allman Brothers Band začela leta 1969 v Jacksonvillu na Floridi, ustanovila pa sta jo brata Duane in Gregg Allman . Skupina je v svoj rockerski izraz vkomponirala elemente bluesa, jazza in countryja, renome pa si ustvarila predvsem z živimi nastopi, polnimi unikatnih improvizacij in preigravanj.

Preboj zasedbe bratov Allman je bila namreč plošča At Fillmore East z začetka sedemdesetih let, ki jo imajo še danes številni ljubitelji za enega najboljših koncertih albumov vseh časov. The Dreams so se formirali leta 2011, v njej pa so vokalist Andrej Vengust, ki zaigra tudi na orglice, bobnar Gašper Peršl, basist Jure Lopatič, klaviaturistMitja Kavčič, ter kitaristiLuka Vehar, Boštjan Zorc inVili Grdadolnik. Skupaj uspešno raziskujejo umetnost "jammanja", kot pravijo sami. Svojo privženost do vzornikov so pokazali tudi tako, da so se formirali v pičlem mesecu, blizu pa so jim bluesovske in rockovske klasike.

Magijo sanjskih dečkov je prišlo pogledat veliko ljubiteljev blues rocka, ki veljajo za precej specifično občinstvo, saj morda pri poslušanju na koncertih manj "razgrajajo", so bolj statični, hkrati pa "padejo" v glasbo nemara celo bolj kot običajna rockerska publika. Posebna točka so seveda solaže in virtuozna preigravanja, ki jih The Dreams ob izvrstni uigranosti obvladujejo do perfekcije, kar zna ceniti tudi občinstvo in jih spontano nagraditi z aplavzi in kriki navdušenja.