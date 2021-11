Bluesman Hamo ima novo božično, raperja Mrk in David pa delujeta brezstično

MRK - Ključ do uspeha

Če naj rockerji ali blues-rockerji priskrbijo božično balado, naj bo kar taka. Kanec obveznega cinizma zaznamo že v naslovu. Kasneje se nov Hamov song razlije po pričakovanjih: dinamika se smiselno zadrži na zmerni ravni. Vodilni vokal več krepostnosti razvije proti koncu, ko ga že spremlja kvazi-gospelovski zbor. Tako tekstura popevke postane še bolj privlačna. Če načeloma bolj grobi in kitarsko vodeni naraciji uspe zadržati praktično vso začetno toplino, je strniti poslušalski vtis kaj lahka naloga. Okusno.

Ključ do uspeha je najbrž dobra zafrkancija. Ljubljanskemu raperju, ki je del zadruge Kaušspil Records, osnovne nakladaške veščine ne gre očitati. Tudi pričujoči hit-single z njegovega svežega albuma Posrečeno ponesrečena plata temeljno ugotovitev lahko le podkrepi. Se pa v sifonu goste ekspresivne taktike kaj kmalu zazna, da dlje od suhega – in za večino domačih rimoklepcev tako značilnega – vsebinskega larpurlartizma ne bomo prišli. No, je pa vsaj cvetlica vredna, če že ne pohvale, pa vsaj pomežika. Ladidadi.

Ocena: 4

CHERIE - Svoboda je s teboj