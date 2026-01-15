Bo Hrvaško na Evroviziji zastopala Slovenka?

Čez mesec dni se bo na hrvaškem evrovizijskem izboru Dora predstavila tudi Slovenka Nives Cilenšek z umetniškim imenom Zevin . "Zelo me veseli, da je prišlo do tega, saj gre za bratska naroda, ki sta si zelo naklonjena. Veseli me, da je ta ljubezen skupna Hrvaški in Sloveniji," je dejal Mrle , član skupine Let 3 , in dodal: "Zaželel bi ji zmago – tako."

Če do tega res pride, bo konkurenca na Dunaju res ostra, saj je Izrael na stavnicah vodil, še preden so sploh predstavili svojo pesem. "Evrovizija je bila od vedno ... pa recimo politična reč. Tam se vedno lomijo politične ideje, zato me ne čudi, da se to dogaja tudi zdaj. Približno lahko veš, že na začetku, katera država bo zmagovalka," je dodal.

Zato se Let 3 raje posvečajo predstavljanju novega ljubezenskega albuma. Presenetljiv pristop za skupino, ki februarja tako v Ljubljani kot v Zagrebu tradicionalno priredi AntiValentinovo, rock terapijo za vse tiste, ki jim komercialne oblike praznika zaljubljencev ne dišijo preveč.