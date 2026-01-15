Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Bo Hrvaško na Evroviziji zastopala Slovenka?

Ljubljana, 15. 01. 2026 07.47 pred 50 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Simon Vadnjal Alen Podlesnik E.K.
Zevin

Vseh 90 tisoč vstopnic za Evrovizijo, ki bo maja na Dunaju, so razprodali v rekordnem času – karte za finale v 14 minutah. Kot vemo, Slovenije, Islandije, Irske, Nizozemske in Španije ne bo zraven zaradi bojkota zaradi udeležbe Izraela, bodo pa tam sosedje Hrvati. Let 3 so jih pred tremi leti odmevno zastopali s protivojno satiro Mama ŠČ in opozarjali na prepotentne generale, rakete ter vojne. Na Dori bodo letos navijali za Slovenko!

Čez mesec dni se bo na hrvaškem evrovizijskem izboru Dora predstavila tudi Slovenka Nives Cilenšek z umetniškim imenom Zevin. "Zelo me veseli, da je prišlo do tega, saj gre za bratska naroda, ki sta si zelo naklonjena. Veseli me, da je ta ljubezen skupna Hrvaški in Sloveniji," je dejal Mrle, član skupine Let 3, in dodal: "Zaželel bi ji zmago – tako."

Preberi še Vstopnice za letošnjo Evrovizijo na Dunaju razprodane v rekordnem času

Če do tega res pride, bo konkurenca na Dunaju res ostra, saj je Izrael na stavnicah vodil, še preden so sploh predstavili svojo pesem. "Evrovizija je bila od vedno ... pa recimo politična reč. Tam se vedno lomijo politične ideje, zato me ne čudi, da se to dogaja tudi zdaj. Približno lahko veš, že na začetku, katera država bo zmagovalka," je dodal.

Zato se Let 3 raje posvečajo predstavljanju novega ljubezenskega albuma. Presenetljiv pristop za skupino, ki februarja tako v Ljubljani kot v Zagrebu tradicionalno priredi AntiValentinovo, rock terapijo za vse tiste, ki jim komercialne oblike praznika zaljubljencev ne dišijo preveč.

Mrle Let 3 Zevin Nives Cilenšek Evrovizija

Saša Lendero: težke preizkušnje so jo utrdile, ne zlomile

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
15. 01. 2026 08.37
Mi bomo morali gledati Berganta namesto glasbe.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
15. 01. 2026 08.35
Kako lahko glasujemo? Skladba je po merilih evrovizije.
Odgovori
+1
1 0
Stajerc22
15. 01. 2026 08.32
Karte so razprodali, ker so razni aktivisti in protestniki pokupili, da bodo blokirali evrovizijo.
Odgovori
-1
0 1
Dejan glogovšek
15. 01. 2026 08.29
prej bo pekel zmrnil, kot pa da bi Hrvati pustili, da jih predstavlja Slovenka. Verjamem, da bi se dosti njih strinjalo, vendar menim, da je desnica trenutno premočna in "ukazuje" v vseh porah hrvaškega vsakdana.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Je varno, da otrok jé sneg?
Od poroda do svetovnega vrha: izjemen povratek športnice
Od poroda do svetovnega vrha: izjemen povratek športnice
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
zadovoljna
Portal
Princesin mož umrl pri 85 letih
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Te destinacije preprosto morate obiskati
Te destinacije preprosto morate obiskati
vizita
Portal
Bolezen, ki ne boli
Napaka, ki uniči vse
Napaka, ki uniči vse
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Že 10-minutna vadba lahko sproži protirakave signale v telesu
Že 10-minutna vadba lahko sproži protirakave signale v telesu
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
To je avto leta 2026
To je avto leta 2026
Larina izbira: Kje je danes lepa Leila?
Larina izbira: Kje je danes lepa Leila?
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Slastno kosilo iz pečice
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450