Glasba

Bo Izrael tekmoval na Evroviziji?

Ženeva, 04. 12. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
5

Organizatorji Evrovizije in države članice bodo na srečanju v Ženevi skupaj odločali, ali bo Izrael tekmoval na tekmovanju, ki bo prihodnje leto na Dunaju. Poleg Irske, Španije in Nizozemske je tudi Slovenija že napovedala, da bo v primeru, da bo Izrael smel ostati del tekmovanja, Evrovizijo bojkotirala. Na to je namignila tudi Nemčija.

Zadnji dve leti je največje glasbeno tekmovanje v Evropi potekalo v znamenju protiizraelskih protestov in nepravičnega glasovalnega sistema. Da se s sodelovanjem Izraela na Evroviziji ne strinjajo, so opozorile tudi države članice, med katerimi je bojkot napovedala tudi Slovenija, kakšna pa bo končna odločitev, pa naj bi bilo znano po srečanju v Ženevi, ki se ga bodo udeležili predstavniki držav članic in organizatorji.

FOTO: Profimedia

Po zadnjem tekmovanju, ki je bilo v švicarskem Baslu, zmagala pa je Avstrija, so se zaradi uvrstitve izraelske predstavnice Yuval Raphael na drugo mesto, kamor so jo postavili glasovi občinstva, pojavili številni očitki, da naj bi Izrael to dosegel s plačanimi oglasi in pozivi ljudem po Evropi, naj glasujejo za njihovo predstavnico. Izrael se na kritike ni odzval, je pa opozoril, da se je moral soočiti s svetovno kampanjo blatenja.

Organizatorji so pred mesecem tako sporočili, da spreminjajo način glasovanja, s tem pa želijo preprečiti vpliv držav na končne izide glasovanja. Čeprav organizatorji upajo, da bodo nova pravila dovolj, da se države ne bodo odločile, da bojkotirajo tekmovanje in glasovanje o udeležbi Izraela ne bo potrebno, pa je Natalija Gorščak, predstavnica RTV Slovenija, v izjavi za BBC News povedala, da ni prepričana, da bo temu tako.

"Vem, da so oboževalci v Sloveniji razočarani. Tudi sama sem oboževalka in še huje je, ker nam je Dunaj tako blizu in se tekmovanja ne bomo udeležili. Kljub vsemu moramo slediti svojim načelom in menim, da je tako prav. Včasih moramo stati na pravi strani zgodovine in to je takšen trenutek," je dejala. Slovenija je sicer že opozorila, da v primeru sodelovanja Izraela ne bo tekmovala in ne bo predvajala prenosa tekmovanja.

kr en33
04. 12. 2025 08.26
+0
zanimivo, da se za Izrael potegujejo, za Rusijo pa ne... pa vsi vemo kdo ima koliko civilnih zrtev na grbi..
ODGOVORI
1 1
Minifa
04. 12. 2025 08.16
+6
Upam, da dokončno ukinejo ta FESTIVAL...PERVERZIJE IN KIČA.
ODGOVORI
7 1
Cmrlj3
04. 12. 2025 08.28
-1
Taku! Pavej jim! Samu harmonka, alkahol pa žensko mlatit! Da bo naša kaltura abstala!
ODGOVORI
1 2
jedupančpil
04. 12. 2025 08.36
a to je pri tebi tako?
ODGOVORI
0 0
