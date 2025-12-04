Bo Izrael tekmoval na Evroviziji?

Organizatorji Evrovizije in države članice bodo na srečanju v Ženevi skupaj odločali, ali bo Izrael tekmoval na tekmovanju, ki bo prihodnje leto na Dunaju. Poleg Irske, Španije in Nizozemske je tudi Slovenija že napovedala, da bo v primeru, da bo Izrael smel ostati del tekmovanja, Evrovizijo bojkotirala. Na to je namignila tudi Nemčija.

Zadnji dve leti je največje glasbeno tekmovanje v Evropi potekalo v znamenju protiizraelskih protestov in nepravičnega glasovalnega sistema. Da se s sodelovanjem Izraela na Evroviziji ne strinjajo, so opozorile tudi države članice, med katerimi je bojkot napovedala tudi Slovenija, kakšna pa bo končna odločitev, pa naj bi bilo znano po srečanju v Ženevi, ki se ga bodo udeležili predstavniki držav članic in organizatorji.

Bo Izrael smel tekmovati na Evroviziji na Dunaju leta 2026? FOTO: Profimedia icon-expand

Po zadnjem tekmovanju, ki je bilo v švicarskem Baslu, zmagala pa je Avstrija, so se zaradi uvrstitve izraelske predstavnice Yuval Raphael na drugo mesto, kamor so jo postavili glasovi občinstva, pojavili številni očitki, da naj bi Izrael to dosegel s plačanimi oglasi in pozivi ljudem po Evropi, naj glasujejo za njihovo predstavnico. Izrael se na kritike ni odzval, je pa opozoril, da se je moral soočiti s svetovno kampanjo blatenja.

Organizatorji so pred mesecem tako sporočili, da spreminjajo način glasovanja, s tem pa želijo preprečiti vpliv držav na končne izide glasovanja. Čeprav organizatorji upajo, da bodo nova pravila dovolj, da se države ne bodo odločile, da bojkotirajo tekmovanje in glasovanje o udeležbi Izraela ne bo potrebno, pa je Natalija Gorščak, predstavnica RTV Slovenija, v izjavi za BBC News povedala, da ni prepričana, da bo temu tako.