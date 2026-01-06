Bo Izrael zmagovalec letošnje Evrovizije?

Po podatkih specializirane spletne strani Eurovision World se Izraelu trenutno daje desetodstotna možnost za zmago na največjem glasbenem tekmovanju v Evropi. Takoj za njim sledijo tradicionalno uspešne evrovizijske države: Švedska z osmimi odstotki, Ukrajina s šestimi ter Finska in Italija s petimi odstotki možnosti za zmago.
Kljub izraženim polemikam glede sodelovanja se lahko Izrael po napovedih poteguje za zmago. Zaradi tega, ker so organizatorji izraelskim predstavnikom dovolili sodelovanje na tekmovanju, pa so Španija, Slovenija, Irska, Nizozemska in Islandija že odpovedale svojo udeležbo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije.
Lanskoletna izraelska predstavnica Yuval Raphael je s pesmijo New Day Will Rise po glasovanju občinstva osvojila prvo mesto in na koncu zasedla skupno drugo mesto. Letošnja 70. obletnica tekmovanja za pesem Evrovizije bo sicer potekala v dvorani Wiener Stadthalle na Dunaju.
