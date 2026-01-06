Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Bo Izrael zmagovalec letošnje Evrovizije?

Dunaj, 06. 01. 2026 18.52 pred 55 minutami 1 min branja 10

Avtor:
K.Z.
Izrael ostaja del Evrovizije

Čeprav je do tekmovanja za pesem Evrovizije še več kot štiri mesece in je več držav napovedalo bojkot, pa se je Izrael izkazal kot glavni letošnji favorit za zmago, sodeč po stavnicah. Zanimivo je, da Izrael, tako kot večina drugih držav, še ni izbral svojega predstavnika in pesmi za tekmovanje, ki bo maja potekalo na Dunaju.

Po podatkih specializirane spletne strani Eurovision World se Izraelu trenutno daje desetodstotna možnost za zmago na največjem glasbenem tekmovanju v Evropi. Takoj za njim sledijo tradicionalno uspešne evrovizijske države: Švedska z osmimi odstotki, Ukrajina s šestimi ter Finska in Italija s petimi odstotki možnosti za zmago.

Izrael je lani zastopala pevka Yuval Rafael s pesmijo New Day Will Rise.
Izrael je lani zastopala pevka Yuval Rafael s pesmijo New Day Will Rise.
FOTO: AP

Kljub izraženim polemikam glede sodelovanja se lahko Izrael po napovedih poteguje za zmago. Zaradi tega, ker so organizatorji izraelskim predstavnikom dovolili sodelovanje na tekmovanju, pa so Španija, Slovenija, Irska, Nizozemska in Islandija že odpovedale svojo udeležbo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije.

Preberi še Na Evroviziji bo prihodnje leto sodelovalo 35 držav

Lanskoletna izraelska predstavnica Yuval Raphael je s pesmijo New Day Will Rise po glasovanju občinstva osvojila prvo mesto in na koncu zasedla skupno drugo mesto. Letošnja 70. obletnica tekmovanja za pesem Evrovizije bo sicer potekala v dvorani Wiener Stadthalle na Dunaju.

izrael evrovizija tekmovanje glasba stavnice sodelovanje

Raayjevo produkcijo zapušča pevec Rok Piletič

SORODNI ČLANKI

Bi Slovenija na Evroviziji lahko imela svojo predstavnico?

Zelena luč palestinski zastavi, evrovizijsko občinstvo ne bo cenzurirano

V finalu luksemburškega izbora za nastop na Evroviziji pevka slovenskih korenin

Bojkot Evrovizije: 'Morda si bo še kdo premislil'

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
06. 01. 2026 19.48
Evrosong je zdaj samo še politična prireditev.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
06. 01. 2026 19.46
A ni ukrajsina favorit več? Jao paŠteta bi rekel Gavrilovič...
Odgovori
0 0
NeXadileC
06. 01. 2026 19.44
Gotovo bo, ne morajo niti nastopiti...
Odgovori
0 0
jank
06. 01. 2026 19.42
Hvala vodstvu RTV! V takšnem sranju nimamo kaj iskati. To velja za večinski ponosni in samozavestni del del naroda. Hlapci pa bi bili tam in bi ponižno glasovali po navodilih od zunaj.
Odgovori
+3
3 0
Spijuniro Golubiro
06. 01. 2026 19.38
Upam da bo, ker so itak carji. Vedno. Povsod. 🤔🫤
Odgovori
-3
0 3
vlahov
06. 01. 2026 19.33
Levi uspevajo samo kot povprečneži . Nobenih inovacij , ali izumov. Vse kar dobijo je na tuj račun.
Odgovori
-3
0 3
patogen
06. 01. 2026 19.29
Bravo, čestitke Izraelu. Slovenski levičar naj se pa grize pred ekranom. Pravica vedno zmaga.
Odgovori
-3
2 5
Artechh
06. 01. 2026 19.26
ahahaha, levi bodo rekli da so kupljene stave
Odgovori
+0
2 2
fljfo
06. 01. 2026 19.25
Če ni agresorjev Rusov ne sme biti tudi agresorjev Izraelcev....
Odgovori
+8
8 0
3320.
06. 01. 2026 19.23
Meh, najbolj nepomembna stvar v vesolju.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Mislila je, da je slab človek, a se je zaljubila do ušes
Mislila je, da je slab človek, a se je zaljubila do ušes
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Nemške marke na podstrešju: skrivate dragoceno bogastvo?
Starejši delavci morate vedeti
Starejši delavci morate vedeti
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
moskisvet
Portal
Angelina Jolie zapušča Hollywood
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Popolna enolončnica za hladne dni
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
99 domov
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428