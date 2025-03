Bo letošnja Evrovizija še bolj kontroverzna od lanskoletne?

Slovenski evrovizijski predstavnik se je po burnem odzivu javnosti opravičil za tako imenovani blackface in zapisal: "Pri upodabljanju ljudi različnih etničnih pripadnosti sem zelo pazljiv. Poučil sem se o zgodovini blackfacea in ga ne podpiram. Iskreno mi je žal, če sem koga prizadel." V bran mu je sicer stopil tudi Benton sam in dejal: "Z moje strani ni nobene zamere. Po mojem strokovnem védenju je Klemen zelo nadarjen izvajalec, pevec in umetnik. Če bi me oponašal s svojo naravno poltjo, to ne bi bilo prav. Ljudje morajo razumeti, da je žaljivo upodabljanje blackfacea nekaj povsem drugega kot uporaba temnejših ličil."

"Edini namen tega imitacijskega projekta je bil počastiti vse neverjetne zmagovalce in izraziti svojo ljubezen do tekmovanja Pesem Evrovizije. Ne želim deliti, temveč želim povezovati," je v zapisu še poudaril Slovenec.

Angleška televizija zgrožena nad naslovom malteške pesmi

Malta je letos v evrovizijski boj poslala pevko Miriano Conte s skladbo Kant. Beseda, ki po malteško pomeni petje, je zmotila britanski BBC. Fonetično malteška beseda kant namreč spominja na angleško psovko in vulgaren izraz za žensko spolovilo, zaradi česar so Angleži pri Evropski radiodifuzni zvezi vložil pritožbo, EBU pa je na žalost številnih oboževalcev in pevke same pritožbi ugodil.