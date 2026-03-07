Bo na Evroviziji tekmoval Boy George?

Po dveh polfinalnih večerih, ki so se odvili v začetku tedna, je v petek nastopil čas za finalni večer tekmovanja San Marino Song Contest. V veliki finale se je uspelo uvrstiti tudi Luki Basiju, medtem ko sta duo Maraaya in Luka Cvetičanin svojo pot zaključila v polfinalu. Na koncu je evrovizijsko vstopnico (ponovno) osvojila 46-letna italijanska pevka Senhit. Prepričala je s pesmijo Superstar, pri kateri je imel prste zraven tudi Boy George.

Legendarni britanski zvezdnik se je pod pesem podpisal kot eden od ustvarjalcev, posodil pa ji je tudi svoj glas. Na tekmovanje v San Marinu sta bila Senhit in Boy George sprva prijavljena kot duet, a je na koncu pevka na odru stala sama. To sicer ne pomeni, da se ji Boy George ne bo naknadno pridružil na Dunaju. Spomnimo, podobno se je zgodilo leta 2021, ko se je Senhit na evrovizijskem odru pridružil ameriški raper Flo Rida.

Kaj (zaenkrat) pravijo stavnice?