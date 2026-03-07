Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Bo na Evroviziji tekmoval Boy George?

Dogana , 07. 03. 2026 10.38 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
E.M.
Boy George

San Marino je izbral svojega evrovizijskega predstavnika. V finalu je s pesmijo Superstar slavila pevka Senhit, stara znanka največjega glasbenega tekmovanja na svetu. 46-letna italijanska pevka je pesem ustvarila z legendarnim britanskim zvezdnikom Boyem Georgeem, ki se na nacionalnem izboru sicer ni pojavil. Bo presenetil z nastopom na Evroviziji? Za evrovizijsko vstopnico so se sicer v San Marinu borile tudi tri slovenske točke.

Po dveh polfinalnih večerih, ki so se odvili v začetku tedna, je v petek nastopil čas za finalni večer tekmovanja San Marino Song Contest. V veliki finale se je uspelo uvrstiti tudi Luki Basiju, medtem ko sta duo Maraaya in Luka Cvetičanin svojo pot zaključila v polfinalu. Na koncu je evrovizijsko vstopnico (ponovno) osvojila 46-letna italijanska pevka Senhit. Prepričala je s pesmijo Superstar, pri kateri je imel prste zraven tudi Boy George.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Legendarni britanski zvezdnik se je pod pesem podpisal kot eden od ustvarjalcev, posodil pa ji je tudi svoj glas. Na tekmovanje v San Marinu sta bila Senhit in Boy George sprva prijavljena kot duet, a je na koncu pevka na odru stala sama. To sicer ne pomeni, da se ji Boy George ne bo naknadno pridružil na Dunaju. Spomnimo, podobno se je zgodilo leta 2021, ko se je Senhit na evrovizijskem odru pridružil ameriški raper Flo Rida.

Kaj (zaenkrat) pravijo stavnice?

Le še nekaj držav mora izbrati svojega predstavnika, preden se tekma za kristalni mikrofon lahko uradno začne. Na stavnicah zaenkrat najbolje kaže Finski, ki vodi pred Francijo in Dansko. V prvi deseterici so še Avstralija, Grčija, Izrael, Švedska, ki svojega predstavnika sploh še ni izbrala, Italija, Ukrajina in Ciper. Na dnu stavnic sta zaenkrat Albanija in Črna Gora. San Marino zaseda 25. mesto, Luksemburg, ki ga letos zastopa Slovenka Eva Marija, pa je trenutno na 15. mestu.

san marino maraaya luka basi evrovizija Boy George

Na Marsu nič novega

Nekdanji kitarist Pink Floyd David Gilmour dopolnil 80 let

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Heprk
07. 03. 2026 12.29
Cirkus za nedojebane
Odgovori
0 0
devlon
07. 03. 2026 12.08
zadnji cas, da se ta cirkus ukine. pa namesto cirkusa uvede Euro-popevke
Odgovori
-2
0 2
devlon
07. 03. 2026 12.07
bo tekmovala
Odgovori
+0
1 1
Mici973
07. 03. 2026 12.05
Sramotno tekmovanje, še bolj pa sramota ta udeležence!
Odgovori
-1
1 2
Vrana in vrabček
07. 03. 2026 11.44
Mene je sram, da tile naši Slovenčki, ki so šli tekmovat v San Marino, ne razumejo, zakaj letos Slovenija ne sodeluje na Evroviziji, če pa, potem so pa samo dokazali, da so sebični ljudje brez kančka empatije.
Odgovori
-3
3 6
Sl0venc
07. 03. 2026 11.18
Kdo bo še gledal evrovizijo poleg židov?
Odgovori
+0
6 6
enajstdvanajst1
07. 03. 2026 11.15
slovenci potem morajo nastopati pod drugo drzavo???
Odgovori
+2
4 2
Stajerc 1988
07. 03. 2026 11.20
Ja hvala bogu, da jim več ne plačujemo dopusta mi davkoplačevalci.
Odgovori
-1
3 4
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
moskisvet
Portal
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
dominvrt
Portal
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551