Bo na Evroviziji tekmovala priljubljena skupina iz začetka tisočletja?

Švedska zasedba Abba Teens je bila ustanovljena leta 1998 in dve leti ustvarjala priredbe legendarne skupine Abba. V začetku tisočletja so Marie Serneholt, Amit Paul, Dhani Lennevald in Sara Lumholdt pričeli z ustvarjanjem avtorske glasbe pod imenom A*Teens in uspešno delovali do leta 2004, ko so po izdaji albuma svojih največjih hitov odšli vsak svojo pot.
Po dveh desetletjih so glasbeniki leta 2024 ponovno združili moči, letos pa so v širšem krogu favoritov za zmago na švedskem nacionalnem izboru Melodifestivalen. V boj za mesto na evrovizijskem odru se podajajo z udarno pesmijo Iconic, ki žanrsko spominja na obdobje, v katerem so bili najbolj plodni.
Kot najstniki so Marie, Amit, Dhani in Sara izdali več pesmi, med njimi tudi uspešnice Upside Down, Halfway Around the World in Floorfiller. Med drugim so se na turneji mudili s pokojnim pevcem Aaronom Carterjem in nekdanjo dekliško zasedbo No Angels. Zapeli so tudi pesem Heartbreak Lullaby, ki je bila del evropske izdaje filma Princeskin dnevnik.
In kaj o možnosti, da bi A*Teens stopili na evrovizijski oder, pravijo uporabniki na spletu? "Če bi bila Švedska en glasbeni žanr, bi to bila pesem, ki bi ga odlično pokazala," je pod posnetek nastopa v polfinalu nacionalnega izbora na platformi YouTube zapisal eden od uporabnikov. "To je bil najboljši nastop večera, ne morem verjeti, da so se A*Teens vrnili," se je strinjala uporabnica iz ZDA.
"Kakšen povratek," je še moč prebrati v razdelku s komentarji. "Ta pesem zveni, kot da so jo posneli leta 2000 in jo poslali v prihodnost. Zvenijo odlično in videti so tako veseli. Upam, da bodo tako nadaljevali in ustvarili še več novih pesmi." Ali bodo A*Teens osvojili evrovizijsko vstopnico, bo znano 7. marca.
Aaron Carter je bil ameriški pevec, tekstopisec in reper, ki je zaslovel v poznih 90. letih 20. stoletja kot najstniška pop zvezda. Njegova glasbena kariera se je začela že pri devetih letih, ko je izdal svoj prvi singel 'Crush on You'. Vrhunec njegove priljubljenosti je bil v začetku tisočletja, ko je izdal več uspešnih albumov, kot sta 'Aaron's Party (Come Get It)' in 'Oh, Aaron'.
Melodifestivalen je vsakoletno glasbeno tekmovanje, ki ga organizira švedska radiotelevizija SVT. Gre za nacionalni izbor, s katerim Švedska izbere svojega predstavnika za Pesem Evrovizije. Tekmovanje je izjemno priljubljeno na Švedskem in velja za enega najstarejših in najbolj gledanih nacionalnih izborov v Evropi. Zmagovalec Melodifestivalena je avtomatsko deležen priložnosti, da zastopa Švedsko na mednarodnem evrovizijskem tekmovanju.
No Angels je bila nemška dekliška pop skupina, ki je nastala leta 2000 v resničnostnem šovu 'Popstars'. Skupina je v prvih letih delovanja dosegla izjemen uspeh v Nemčiji, Avstriji in Švici, izdale so več platinastih albumov in singlov ter postale ena najuspešnejših nemških pop skupin vseh časov. Njihove uspešnice vključujejo pesmi, kot so 'Daylight in Your Eyes', 'Rivers of Joy' in 'When the Angels Sing'. V času svoje slave so sodelovale tudi na turnejah z drugimi mednarodnimi izvajalci, vključno z A*Teens.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.