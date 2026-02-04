Bo na Evroviziji tekmovala priljubljena skupina iz začetka tisočletja?

Švedska zasedba Abba Teens je bila ustanovljena leta 1998 in dve leti ustvarjala priredbe legendarne skupine Abba. V začetku tisočletja so Marie Serneholt, Amit Paul, Dhani Lennevald in Sara Lumholdt pričeli z ustvarjanjem avtorske glasbe pod imenom A*Teens in uspešno delovali do leta 2004, ko so po izdaji albuma svojih največjih hitov odšli vsak svojo pot.

Po dveh desetletjih so glasbeniki leta 2024 ponovno združili moči, letos pa so v širšem krogu favoritov za zmago na švedskem nacionalnem izboru Melodifestivalen. V boj za mesto na evrovizijskem odru se podajajo z udarno pesmijo Iconic, ki žanrsko spominja na obdobje, v katerem so bili najbolj plodni. Kot najstniki so Marie, Amit, Dhani in Sara izdali več pesmi, med njimi tudi uspešnice Upside Down, Halfway Around the World in Floorfiller. Med drugim so se na turneji mudili s pokojnim pevcem Aaronom Carterjem in nekdanjo dekliško zasedbo No Angels. Zapeli so tudi pesem Heartbreak Lullaby, ki je bila del evropske izdaje filma Princeskin dnevnik.

In kaj o možnosti, da bi A*Teens stopili na evrovizijski oder, pravijo uporabniki na spletu? "Če bi bila Švedska en glasbeni žanr, bi to bila pesem, ki bi ga odlično pokazala," je pod posnetek nastopa v polfinalu nacionalnega izbora na platformi YouTube zapisal eden od uporabnikov. "To je bil najboljši nastop večera, ne morem verjeti, da so se A*Teens vrnili," se je strinjala uporabnica iz ZDA. "Kakšen povratek," je še moč prebrati v razdelku s komentarji. "Ta pesem zveni, kot da so jo posneli leta 2000 in jo poslali v prihodnost. Zvenijo odlično in videti so tako veseli. Upam, da bodo tako nadaljevali in ustvarili še več novih pesmi." Ali bodo A*Teens osvojili evrovizijsko vstopnico, bo znano 7. marca.