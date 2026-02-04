Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Bo na Evroviziji tekmovala priljubljena skupina iz začetka tisočletja?

Stockholm, 04. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Skupina A*Teens je bila ustanovljena leta 1998.

Na švedskem nacionalnem izboru Melodifestivalen se za evrovizijsko vstopnico bori tudi zasedba A*Teens, ki je bila leta 1998 ustanovljena kot tribute band legendarni zasedbi ABBA, v začetku tisočletja pa žela lastne uspehe s hiti, kot so Upside Down, Halfway Around the World in Floorfiller. V boj za mesto na evrovizijskem odru se podajajo z udarno pesmijo Iconic, ki žanrsko spominja na obdobje, v katerem so bili najbolj plodni.

Švedska zasedba Abba Teens je bila ustanovljena leta 1998 in dve leti ustvarjala priredbe legendarne skupine Abba. V začetku tisočletja so Marie Serneholt, Amit Paul, Dhani Lennevald in Sara Lumholdt pričeli z ustvarjanjem avtorske glasbe pod imenom A*Teens in uspešno delovali do leta 2004, ko so po izdaji albuma svojih največjih hitov odšli vsak svojo pot.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po dveh desetletjih so glasbeniki leta 2024 ponovno združili moči, letos pa so v širšem krogu favoritov za zmago na švedskem nacionalnem izboru Melodifestivalen. V boj za mesto na evrovizijskem odru se podajajo z udarno pesmijo Iconic, ki žanrsko spominja na obdobje, v katerem so bili najbolj plodni.

Kot najstniki so Marie, Amit, Dhani in Sara izdali več pesmi, med njimi tudi uspešnice Upside Down, Halfway Around the World in Floorfiller. Med drugim so se na turneji mudili s pokojnim pevcem Aaronom Carterjem in nekdanjo dekliško zasedbo No Angels. Zapeli so tudi pesem Heartbreak Lullaby, ki je bila del evropske izdaje filma Princeskin dnevnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In kaj o možnosti, da bi A*Teens stopili na evrovizijski oder, pravijo uporabniki na spletu? "Če bi bila Švedska en glasbeni žanr, bi to bila pesem, ki bi ga odlično pokazala," je pod posnetek nastopa v polfinalu nacionalnega izbora na platformi YouTube zapisal eden od uporabnikov. "To je bil najboljši nastop večera, ne morem verjeti, da so se A*Teens vrnili," se je strinjala uporabnica iz ZDA.

"Kakšen povratek," je še moč prebrati v razdelku s komentarji. "Ta pesem zveni, kot da so jo posneli leta 2000 in jo poslali v prihodnost. Zvenijo odlično in videti so tako veseli. Upam, da bodo tako nadaljevali in ustvarili še več novih pesmi." Ali bodo A*Teens osvojili evrovizijsko vstopnico, bo znano 7. marca.

Razlagalnik

Aaron Carter je bil ameriški pevec, tekstopisec in reper, ki je zaslovel v poznih 90. letih 20. stoletja kot najstniška pop zvezda. Njegova glasbena kariera se je začela že pri devetih letih, ko je izdal svoj prvi singel 'Crush on You'. Vrhunec njegove priljubljenosti je bil v začetku tisočletja, ko je izdal več uspešnih albumov, kot sta 'Aaron's Party (Come Get It)' in 'Oh, Aaron'.

Melodifestivalen je vsakoletno glasbeno tekmovanje, ki ga organizira švedska radiotelevizija SVT. Gre za nacionalni izbor, s katerim Švedska izbere svojega predstavnika za Pesem Evrovizije. Tekmovanje je izjemno priljubljeno na Švedskem in velja za enega najstarejših in najbolj gledanih nacionalnih izborov v Evropi. Zmagovalec Melodifestivalena je avtomatsko deležen priložnosti, da zastopa Švedsko na mednarodnem evrovizijskem tekmovanju.

No Angels je bila nemška dekliška pop skupina, ki je nastala leta 2000 v resničnostnem šovu 'Popstars'. Skupina je v prvih letih delovanja dosegla izjemen uspeh v Nemčiji, Avstriji in Švici, izdale so več platinastih albumov in singlov ter postale ena najuspešnejših nemških pop skupin vseh časov. Njihove uspešnice vključujejo pesmi, kot so 'Daylight in Your Eyes', 'Rivers of Joy' in 'When the Angels Sing'. V času svoje slave so sodelovale tudi na turnejah z drugimi mednarodnimi izvajalci, vključno z A*Teens.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
švedska evrovizija A Teens iconic

Cherry Flavoured z novo pesmijo napovedujejo izid prvenca

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Prenehajte to govoriti svojemu otroku: tri fraze, ki škodijo otrokovi samozavesti
Prenehajte to govoriti svojemu otroku: tri fraze, ki škodijo otrokovi samozavesti
Kylie + Timothée = družina?
Kylie + Timothée = družina?
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Hrvaška misica se je zaljubila v košarkarja
Hrvaška misica se je zaljubila v košarkarja
vizita
Portal
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Inženirka leta Eva Pirc: "Kam pa pridemo brez domišljije?"
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Smučarske nesreče vse dražje
Smučarske nesreče vse dražje
Kako hitro do podjetniškega kredita
Kako hitro do podjetniškega kredita
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
20 let skupaj: mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Skrivnost popolnih krofov: ključen trik za lep "krancelj"
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506