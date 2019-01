Bo na Evroviziji nastopila tudi Madonna?

Izraelski mediji so se v zadnjih dneh razpisali, da organizatorji majske Evrovizije pospešeno iščejo velika glasbena imena, kajti želijo pripraviti čim večji šov. Tako naj bi se pogovarjali s skupino Coldplay ter Eltonom Johnom, mnogi pa pišejo, da je na seznamu eminentnih imena tudi ameriška zvezdnica Madonna.

Zapisali so še, da naj bi Madonna že privolila v nastop, dogovarjajo pa se še o višini honorarja. Kot je v navadi, nastopajoči ostanejo skrivnost do same prireditve, tako da bo treba na to, kdo bo dejansko nastopil, še malce počakati.

Lani je v Lizboni na tekmovanju zmagala izraelska pevka Netta Barzilai s pesmijo Toy. Slovenijo je takrat zastopala tekmovalka zadnje sezone šova Znan obraz ima svoj glas Lea Sirk. Na jesen pa je nasplet prišlo odprto pismo mnogih glasbenikov, ki je pozivalo k bojkotu Evrovizije v Izraelu.