Bo Nemčija žrtev evrovizijskega prekletstva?

Nemška evrovizijska predstavnica Sarah Engels je tista, ki bo letos na veliki finalni oder Evrovizije stopila druga po vrsti, zaradi česar so še posebej razočarani njeni oboževalci, ki verjamejo, da obstaja tako imenovano 'evrovizijsko prekletstvo'. Že več let zapored se je namreč izkazalo, da tekmovalci, ki nastopijo drugi, na koncu tekmovanja niso v samem vrhu lestvice.

Sarah Engels bo v finalu Evrovizije nastopila druga po vrsti. FOTO: Profimedia

Razočaranje je toliko večje, ker si je 33-letnica po polfinalnem nastopu prislužila posebno čast po izboru producentov, ki ji je omogočila, da jo organizatorji umestijo na lestvici nastopajočih v finalu, kar običajno pomeni, da pesem umestijo tja, kjer naj bi pustila največji vtis na gledalce prenosa.

'Evrovizijsko prekletstvo'

Drugo mesto po vrstnem redu nastopajočih v finalu Evrovizije že leta velja za 'mesto smrti', razlog pa se skriva v statistiki: nobena država v zgodovini tekmovanja, ki je finalni nastop izvedla druga po vrsti, še nikoli ni zmagala. Največkrat se je zgodilo ravno nasprotno in so tekmovanje zaključili na samem dnu lestvice. Statistika celo kaže, da je pesem, ki so jo v finalu izvajali kot drugo po vrsti, na koncu devetkrat pristala na zadnjem mestu, trikrat pa je ostala brez ene same točke.

Mnogi menijo, da je težava v sami dinamiki tekmovanja. Občinstvo na začetku dolge noči ni tako pozorno, po drugem nastopu pa sledi še dosti pesmi, zato nastop do glasovanja zlahka zbledi iz njihovega spomina. Prav zato oboževalci tekmovanja za pesem Evrovizije vsako leto skoraj tako resno analizirajo vrstni red nastopov kot same pesmi.