Bob Dylan bo ponovno nastopil v Italiji, otvoril bo 50. jazz festival Umbria

Bob Dylan bo poleti po petih letih spet nastopil v Italiji, za svoje oboževalce pa bo pripravil pet koncertov. Legendarni ameriški kantavtor in Nobelov nagrajenec za književnost bo v okviru 50. jazz festivala Umbria nastopil v Areni Santa Giuliana v Perugii in italijanskemu občinstvu prvič prestavil svoj najnovejši album Rough and Rowdy Ways. Ta je izšel junija 2020 in požel navdušenje kritikov in oboževalcev.