Bob Dylan izdal nov album izvirnih pesmi

Bob Dylan, ameriška folk in rock legenda ter dobitnik Nobelove nagrade za literaturo, je po osmih letih izdal nov album Rough and Rowdy Ways z desetimi izvirnimi skladbami. Kot je ocenila britanska glasbena revija NME, gre "zagotovo za njegovo največjo pesniško izjavo doslej".

Rough and Rowdy Ways je prva zbirka izvirnih skladb Boba Dylana po albumuTempest iz leta 2012. Vmes je izdal nekaj plošč s priredbami. Svoj 39. studijski album po vrsti je objavil 58 let po prvencu Bob Dylan. Gre za mešanico bluesa s pripovedovanjem ljudskih zgodb z njegovim značilnim, raskavim glasom. V uvodni pesmi I Contain Multitudes 79-letnik tematizira smrtnost. "Danes in jutri pa tudi včeraj/ umirajo cvetlice tako kot vse drugo," prepeva Dylan in kasneje doda: "Z življenjem in smrtjo spim v isti postelji."

O svojih besedilih je bil Dylan govoril v nedavnem intervjuju za The New York Times, ki je bil prvi, odkar je leta 2016 prejel Nobelovo nagrado za literaturo. "Mislim na človeško raso. Dolgo nenavadno potovanje gole opice," je odgovoril. Po njegovih besedah je življenje vsakega človeka prehodno, vsak človek, ne glede na to, kako močan ali mogočen je, pa je šibek, ko gre za smrt. "O tem razmišljam na splošno, ne na oseben način." Pesmi so sprehod skozi popularno kulturo 20. stoletja, v njih pa se dotika tako mitov kot zgodovinskih in izmišljenih osebnosti. V uvodni pesmi omenja Indiano Jonesa, Ano Frankin skupinoRolling Stones, v skoraj 17-minutni baladi Murder Most Foulpripoveduje o umoru ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja (1917-1963) v Dallasu v Teksasu, medtem ko opisuje razvoj kontrakulture v 60. letih prejšnjega stoletja. Skladbo Goodbye Jimmy Reed pa je posvetil ameriškemu blues kitaristu Jimmyju Reedu (1925-1976).

Kritik britanske revije NMEMark Beaumont je o albumu zapisal: "Grobo? Morda, a zagotovo ima toplino in sijaj intimnega in domačega." Revija Rolling Stone ga je opredelila za "absolutno klasiko" in za Dylanov "najbolj pravočasen album doslej". "Ko se Dylan približuje 80-im, njegova kreativna vitalnost ostaja presenetljiva - in nekoliko zastrašujoča," je zapisal kritik Rob Sheffield. Kljub svojim letom je Dylan v zadnjih treh desetletjih skoraj nenehno na turnejah. Letošnja kriza zaradi koronavirusa ga je sicer prisilila, da je odpovedal niz koncertov na Japonskem in v Severni Ameriki, ki jih je načrtoval spomladi in poleti. Vendar je obljubil, da bo spet na poti, ko bo to varno.