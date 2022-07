Bob Dylan napovedal novo turnejo po Veliki Britaniji

Bob Dylan bo štirikrat nastopil v londonskem Palladiumu, nato še v Cardiffu, Hullu in Nottinghamu, za konec pa bo imel še dva koncerta v Glasgowu. Koncerti v Veliki Britaniji se bodo zvrstili od srede, 19. oktobra, do ponedeljka, 31. oktobra. Vstopnice pa bodo naprodaj že od petka, 15. julija.

Za vse tokratne Dylanove nastope velja, da mora občinstvo pred koncertom svoje telefone zakleniti v posebne za to namenjene torbice.

Dylan, ki je v svoji 60-letni karieri prejel številne nagrade, vključno z Nobelovo nagrado za literaturo, je bil nazadnje v Veliki Britaniji na turneji aprila in maja 2017 v okviru svoje takratne turneje Never Ending Tour . V okviru sedanje turneje je imel v ZDA doslej že 74 nastopov.

Dylan, rojen kot Robert Zimmerman v Duluthu v Minnesoti, je bil prvi tekstopisec, ki je leta 2016 prejel Nobelovo nagrado za literaturo, pri čemer mu je švedska akademija pripisala zasluge za "ustvarjanje novih poetičnih izrazov v veliki ameriški tradiciji pesmi".

Dylan je do danes prodal več kot 125 milijonov plošč po vsem svetu in leta 2001 prejel oskarja za najboljšo izvirno pesem za pesem Things Have Changed, ki jo je napisal za film Zlati fantje.