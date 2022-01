Bob Dylan prodal posnetke pesmi podjetju Sony Music

Legendarni Bob Dylan je prodal vse posnetke svojih zadnjih pesmi podjetju Sony Music. To je zadnja takšna prodaja v seriji, v kateri so glasbeniki prodali avtorske pravice in posnetke večjim glasbenim družbam. Pogodba, ki so jo sklenili julija lansko leto, vključuje prodajo Dylanovih klasičnih albumov iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, kot je Blonde On Blonde, do njegove najnovejše izdaje Rough And Rowdy Ways iz leta 2020.

Bob Dylan je še eden od glasbenikov, ki je prodal glasbeni katalog. Njegova bogata zbirka je bila preteklega julija prodana podjetju Sony Music, ki je za Dylanove pesmi odštela krepkih 177 milijonov evrov, poroča revija Billboard. Dylan je pred tem prodal avtorske pravice družbi Universal Music, ki je zanje odštela 354 milijonov evrov. Ta pogodba je zajemala pravice do Dylanovih besedil in skladb, ki jih je Sony pred tem upravljal zunaj ZDA.

icon-expand Bob Dylan FOTO: Profimedia

Toda založba se je borila, da bi obdržala pravice do Dylanovih posnetkov, vključno z 39 studijskimi albumi, 16 kompilacijskih posnetkov in neizdanega materiala, ki bi ga lahko zbrali in izdali v prihodnosti. 80-letnik je tudi podaljšal snemalno pogodbo s Sonyjevo založbo Columbia Records in v prihodnje obljubil še več novih izdaj, so še sporočili iz založbe.

Dylan, eden najvplivnejših rockovskih umetnikov vseh časov, je postal prvi tekstopisec, ki je leta 2016 za svoje delo prejel Nobelovo nagrado za literaturo, po vsem svetu pa je prodal več kot 125 milijonov plošč. Glasbenikovo pravo ime je Robert Zimmerman, rojen je bil v zvezni državi Minnesota. Najprej se je pojavil na folk sceni v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je s svojimi pesmimi, ki so bile mešanica folk glasbe, protestnih pesmi in psihadelične poezije, zaslovel kot kulturna in glasbena ikona.

Njegov istoimenski prvenec je izšel pri založbi Columbia leta 1962, njegovo delo pa je vplivalo na umetnike, kot sta David Bowie in skupina The Beatles. Pesmi, kot so Mr. Tambourine Man, Like A Rolling Stone in Make You Feel My Love, ostajajo izjemno priljubljene, njihove priredbe pa so naredili tudi Adele, Guns'N'Roses, Bob Marley in Stevie Wonder. Pred pandemijo je vsako leto nastopil na 80 do 100 koncertih, leta 2021 pa je nastopil na 22 koncertih, 27 jih je prestavljenih na prvo polovico letošnjega leta.

Predsednik družbe Sony, Rob Stringer, je ob podpisu pogodbe dejal: "Columbia Records ima z Bobom Dylanom poseben odnos še iz začetkov njegove kariere, zato smo izjemno ponosni in navdušeni, da še naprej skupaj rastemo in razvijamo naše 60 let trajajoče partnerstvo. Bob je ena največjih glasbenih ikon in umetnik neprekosljivega kova. Veseli smo, da lahko sodelujemo z njim in njegovo ekipo pri iskanju novih načinov, kako ponuditi njegovo glasbo številnim oboževalcem danes in v prihodnjih generacijah." Dylan je v izjavi dodal: "Columbia Records in Rob Stringer mi stojita ob strani že mnogo, mnogo let in ob celotnem kupu izdanih plošč. Veseli me, da lahko moji posnetki ostanejo tam, kamor sodijo."