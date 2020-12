Bob Dylan pravice do zbirke svojih del prodal glasbeni založbi Universal

Bob Dylan je vodilnemu podjetju glasbene industrije, založbi Universal Music Group, prodal pravice do zbirke, ki vsebuje kar 600 njegovih avtorskih glasbenih stvaritev – med drugimi zajema tudi pesmi, kot sta Blowin' in the Wind ter Knockin' on Heaven's Door . Dylana je njegovo delo v glasbi, ki se ji posveča že šest desetletij, postavilo v sam vrh legendarnih umetnikov, katerih glasba je prepričala mnoge generacije. Leta 2016 je dobil tudi Nobelovo nagrado za književnost, v času svoje kariere pa je prodal več kot 125 milijonov plošč.

Čeprav podrobnosti pogodbe in odkupa pravic niso znane, pa je jasno, da obseg in priljubljenost njegovih del pomenita donosno odločitev, ki je ocenjena na stotine milijonov evrov, to pa tako postaja tudi najboljša kupčija v zadnjih desetletjih.

Dogovor zajema pravice do objavljanja avtorjevih pesmi, kot soLay Lady Lay, Like a Rolling Stone, The Times They Are a-Changin ’, Make You Feel My Love, Tangled Up in Blue ter na stotine ostalih.