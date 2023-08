Bobnar Iron Maiden: Doživel sem kap in ostal paraliziran na eni strani telesa

"Pomembno se mi zdi, da vas o tem obvestim zdaj in ne prej, saj sem bil večinoma zaskrbljen zaradi opravljanja svojega dela in osredotočenosti na vrnitev v 100-odstotno kondicijo. Nisem še tam, a po božji milosti z vsakim tednom postajam boljši in močnejši," je dejal McBrain, ki se je oboževalcem zahvalil za "najbolj čudovito in čarobno turnejo doslej" .

Poleg svoje izjave je objavil tudi video sporočilo, s katerim je svojim sledilcem pokazal, kako dober in čeden je še vedno videti. O podrobnostih svojega zdravstvenega stanja je McBrain povedal, da je januarja utrpel prehodno ishemično atako, znano tudi kot mini kap. Vendar je bil sprva "zelo zaskrbljen, da je njegove kariere konec" , potem ko je ostal paraliziran od ramen navzdol na desni strani telesa. Ob podpori svoje družine in terapevta mu je uspelo okrevati, je dodal.

Menedžer skupine Iron Maiden Rod Smallwood je prav tako delil izjavo, v kateri je dejal: "Preostali člani skupine in jaz menimo, da je to, kar je Nicku uspelo doseči po možganski kapi, neverjetno in kaže na vero in moč volje, vsi smo zelo ponosni nanj." Dodal je, da je imela skupina pred turnejo "nov in glasbeno zelo kompleksen sklop, ki se ga je moral naučiti", a je McBrain "samo spustil glavo" in se osredotočil na vrnitev v formo.

"Iskreno povedano, nismo vedeli, ali bo lahko odigral celoten nastop, dokler se maja niso začele vaje skupine in je dobil toliko podpore skupine, nato pa je bilo za vse pravo olajšanje, ko smo videli, da bo zmogel. Ker je Nicko Nicko, takrat ni želel povzročati hrupa in motiti turneje. Mislil je, da bi morali oboževalci izvedeti neposredno od njega in ne iz govoric," je dodal Smallwood.

Skupina Iron Maiden je nastala v poznih 70. letih prejšnjega stoletja, McBrain pa se jim je pridružil leta 1982 po izidu tretjega albuma The Number Of The Beast, prvega s frontmanom Bruceom Dickinsonom, ki je postal eden največjih albumov heavy metala vseh časov.