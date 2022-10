Bobnar Laibachov zaradi težav s sluhom: Iščem poti izražanja na tih način

Da kreativnost nima meja, če je le oseba dovolj zagnana in motivirana, dokazuje Bojan Krhlanko , bobnar, ki se je moral soočiti z diagnozo hiperakusisa, njegov svet pa se je postavil na glavo. A to ga ni ustavilo, kvečjemu vzpodbudilo, da išče nove načine, s katerimi izraža svojo kreativnost, glasbo pa združuje z drugimi umetniškimi izrazi, kot sta likovna in plesna umetnost. Za svoj najnovejši projekt, Bojan plays Bojan , je našel navdih v risanki Bojan, v kateri medvedek Bojan s tremi osnovnimi barvami domiselno ustvarja svoj svet, Krhlanko pa po njegovem vzoru s tremi barvami slika s pomočjo svojega glasbila-bobnov. Pred leti je izdal album, ki je v celoti nastajal na pametnem telefonu, na svojem kanalu na spletni platformi YouTube pa redno objavlja novo glasbo in videoposnetke s koncertov.

Si verjetno eden najbolj produktivnih glasbenikov v Sloveniji, sodeloval si s številnimi skupinami in ustvaril veliko projektov, a te nekako pozna le glasbena skupnost, širši javnosti pa ostajaš še nekoliko neznan. Kako sam gledaš na svojo glasbeno pot do sedaj?

Začel sem kot kreativen osnovnošolec, ko sem z lepilnim trakom, pokrovko in 'jupol kantami' sestavil prvo bobnarsko baterijo. Igrali smo hardcore, punk, rock ... V istem času so me povabili v skupino The Stroj, s katero sem kasneje še dolga leta ustvarjal. Medtem so me kot samouka sprejeli na deželni konservatorij v Celovcu, kjer sem z odliko diplomiral iz smeri jazz bobni pri profesorju Erichu Bachtreaglu in Klemensu Martklu. Do danes sem ustvarjal v več jazz sestavih, bendih, kjer smo igrali elektronsko glasbo, pop in tako dalje. Ves ta čas pa sem se kalil na domači impro sceni. Zelo sem vesel, da je bila moja glasbena pot tako raznolika, saj sem si v tem času nabral dovolj izkušenj, spoznal veliko ljudi ter doživel veliko prelepih trenutkov.

Od leta 2017 si član skupine Laibach. Vsi vemo, da gre za legendarno glasbeno skupino. Kako je prišlo do sodelovanja?

Ko je bivši bobnar, Janez Gabrič, zapuščal bend, so iskali novega bobnarja. Na srečo sem se v tem času dovolj profiliral kot bobnar, da sem prišel na radar Janija Novaka, ki je eden izmed ustanovnih članov skupine. Odtehtalo je to, da sem poleg solidnega bobnanja kreativen in samosvoj.

Kako ti osebno gledaš na dediščino skupine Laibah in kakšen je tvoj glasbeni doprinos k skupini, ki ima že tako dodelan koncept in svoje občinstvo?

Iskreno sem počaščen, da sem postal redni član skupine Laibach. Ustvarili so epsko zbirko glasbe in za vedno spremenili smernice glasbenih tokov. Z njimi sem v obdobju petih let prepotoval skoraj ves svet in sodeloval pri nastajanju aktualnega opusa.